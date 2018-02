Verdwijnt Jupiler van de markt? FrD

19 februari 2018

00u00 20 Economie Het bekendste pilsmerk van België, Jupiler, verdwijnt vanaf begin maart uit het straatbeeld. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Bij AB InBev België wil men het nieuws voorlopig niet bevestigen.

"Geen commentaar. Dinsdag geven we meer uitleg op een persconferentie." Tot daar de bondige commentaar van de woordvoerster van AB InBev België op de vraag welke plannen de brouwer koestert met Jupiler. Volgens insiders werkt de brouwer aan een ingrijpend plan voor het bekendste pilsmerk van ons land. Het staat vast dat de merknaam ‘Jupiler’ vanaf volgende maand geleidelijk uit het straatbeeld zal verdwijnen. Sinds vorige week zijn aan de brouwerij in Jupille alle verwijzingen naar het merk al van de gevel verdwenen, zo blijkt uit foto’s die op onze redactie zijn beland.

Voorlopig merken klanten nog niets van het verdwijnen van het merk. Online maakt AB InBev nog volop publiciteit voor het merk. Ook in de winkels vinden de klanten nog steeds hun vertrouwde gele bak Jupiler.

Marktaandeel van 55%

En toch broeit er iets. Naar de reden is het voorlopig gissen. De kans lijkt klein dat AB InBev België zou raken aan zijn meest populair bier. Jupiler is met een marktaandeel van 55% in de Belgische pilsmarkt de absolute nummer één en het merk is voor één op de drie Belgen het favoriete bier. Vorig jaar heeft Jupiler ook zijn alcoholvrije versie gelanceerd, en dat is meteen een voltreffer gebleken. Recent werd Jupiler 0.0 nog uitgeroepen tot het product van het jaar in zijn categorie. Ook in Nederland valt het bier steeds meer in de smaak.

Dus rijst de vraag: wat is AB InBev van plan met Jupiler? Broedt de brouwer op een naamsverandering? Dat zou opmerkelijk zijn omdat Jupiler een erg vertrouwde naam is in het Belgisch bierlandschap, en een naamsbekendheid van meer dan 95% geniet bij 18-plussers. Net die naamsbekendheid is voor AB InBev essentieel om een merk verder uit te bouwen en daarrond campagnes op te zetten. Zo is Jupiler al decennia de partner van de Belgische voetbalbond en sponsor van de Rode Duivels. Past het verdwijnen van de naam Jupiler eerder in een groots opgezette campagne? Morgen geeft topman Jean-Jacques Velkeniers meer uitleg.