Verdeelde meningen na sociaal overleg Carrefour: socialistische vakbond hekelt inmenging regering terwijl christelijke vakbond tevreden is over het plan bvb

16 juli 2018

15u55

Bron: Belga 0 Economie Minister van Werk Kris Peeters kondigde vanochtend aan dat Carrefour bereid is om een extra inspanning te doen voor de werknemers die op SWT (het vroegere brugpensioen) vertrekken. De socialistische vakbond BBTK is daarover niet tevreden. "De afgelopen weken kregen we tot onze grote ergernis al meermaals verklaringen van bepaalde politici over het sociaal plan te horen", aldus de vakbond. De christelijke vakbond LBC "kan enkel maar tevreden zijn". Dat zegt secretaris Kristel Van Damme. Wel blijft de vakbond hopen dat de volledige SWT-regeling wordt goedgekeurd.

In het herstructureringsplan dat directie en vakbonden van Carrefour overeenkwamen, was sprake van 600 personeelsleden die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) zouden stappen. Peeters zei vandaag in "De Ochtend" op Radio 1 dat de supermarktketen bereid is een bijkomende premie te voorzien voor SWT'ers die een opleiding naar een knelpuntberoep zouden volgen.

Socialistische vakbond: "Politiek gekrakeel"

"Met zijn aankondiging van vandaag zorgt Kris Peeters voor een zoveelste onvoorziene wending waarmee de regering zich met de onderhandelingen inlaat en in het sociaal plan het aspect 'outplacement' voor SWT'ers versterkt (maar dan weer niets voorziet voor vrijwillige vertrekkers)", aldus de socialistische vakbond BBTK. "Dit is des te vreemder aangezien geen enkele van de drie gewestministers (zelfs Philippe Muyters niet, die kritiek had op SWT vanaf 56 jaar) het punt van outplacement specifiek met de vinger had gewezen."

Volgens de vakbond is het "extraatje" eigenlijk een bijkomende voorwaarde die wordt gesteld. "Het initieel onderhandelde plan wordt wel degelijk gewijzigd en daarmee mengt de politiek zich op onaanvaardbare wijze in het sociaal overleg", laakt BBTK.

"Al dat politiek gekrakeel rond het sociaal plan van Carrefour zorgt alleen maar voor verwarring bij de werknemers die hun keuze moeten maken. Mochten er dan onvoldoende kandidaten voor SWT zijn, zou dit zelfs tot naakte ontslagen kunnen leiden", aldus de vakbond, die respect eist voor de werknemers en voor de toepassing van de wet.

Christelijke vakbond: "Een goed plan, als het wordt uitgevoerd"

"Het is en blijft een herstructurering, en dat is nooit een leuk verhaal. Maar gezien de situatie is het in zijn geheel wel een goed akkoord", zegt secretaris Van Damme van de christelijke vakbond LBC. "Het is uiteraard goed nieuws dat Peeters geregeld heeft dat er een extra inspanning wordt geleverd, dat kunnen wij alleen maar goedkeuren."

Ze benadrukt wel dat de vakbond hoopt dat er een goedkeuring komt over de volledige STW-regeling. "We hopen dat meneer Peeters goede keuzes maakt", zegt ze. "Hij weet ook dat het risico bestaat dat we opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten als er geen akkoord is, en dat er dan misschien wel naakte ontslagen vallen. En dat zou veel meer kosten aan de winkel, wat zich vertaalt naar besparingsmaatregelen voor het personeel", aldus Van Damme, die nog toevoegt dat er tijdens de onderhandelingen net verschillende van die maatregelen zijn tegengehouden.

We blijven de mensen stimuleren dat het misschien beter is om het heft in eigen handen te nemen, om na een outplacement op zoek te gaan naar een job in een andere sector, in plaats van zich iets te laten opdringen door VDAB, aldus de secretaris nog.