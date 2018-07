Verdachte handel in Ontex-opties dag voor overnamebod TTR

10 juli 2018

17u57

Bron: Belga 1 Economie Een dag voor het overnamebod op de Belgische luierfabrikant Ontex zijn opmerkelijk veel callopties op het aandeel gekocht. De enorme winst is al verzilverd, schrijft De Tijd vandaag op zijn website.

Callopties geven de koper het recht het onderliggende aandeel -Ontex- tegen een vastgelegde prijs te kopen. Als dat aandeel fors stijgt door een overnamebod, rinkelt de kassa exponentieel voor de optiehouder. Tegenover de bescheiden prijs van de optie staat een enorme absolute winst op het aandeel.

Vorige donderdag werden ongeveer 1.500 calloptiecontracten op Ontex verhandeld (één contract geeft recht op 100 aandelen), terwijl het normale dagvolume 20 à 30 contracten bedraagt, aldus De Tijd. Een dag later kwam het nieuws van een Frans overnamebod op Ontex, waarvan het aandeel intussen 34 procent hoger noteert. Iemand die volgens een bron 1.002 contracten voor 200.000 euro had gekocht, had maandag al 800.000 euro winst. De haast en het volume waarmee aangekocht werd, doet de bron vermoeden dat het gaat om illegale handel met voorkennis. Het is niet bekend wie achter de transactie zit.

Bij beurswaakhond FSMA kan men het krantenbericht niet bevestigen, omdat er geen commentaar wordt gegeven op individuele dossiers. "Maar weet dat we alle verdachte transacties onderzoeken, ook de optiehandel, die voorafgaan aan een melding met koersgevoelige informatie", zegt een woordvoerder van de FSMA.