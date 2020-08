Veolia aast op overname en biedt 2,9 miljard euro voor deel belang Engie in Suez IB

31 augustus 2020

02u23

Bron: Belga 0 Economie Het Franse concern met activiteiten rond afvalverwerking en waterzuivering Veolia wil een wereldleider worden door zijn concurrent Suez in te lijven. Veolia heeft daarom zondag aan Engie, grootaandeelhouder van Suez, een bod van 2,9 miljard euro gedaan voor het grootste deel van het belang van Engie in Suez. Dat heeft Veolia bekendgemaakt.

Het bod heeft betrekking op een belang van 29,9 procent in Suez. Engie bezit een participatie van in totaal 32 procent. Als die deal rond zou raken, wil Veolia een publiek bod uitbrengen voor de rest van de aandelen. Een aankoop van het geheel wordt geraamd op zowat 10 miljard euro, waar de schuld van Suez bijkomt.

Engie liet zondagavond weten dat het bedrijf "het voorstel in de komende weken zal bestuderen". Engie, het vroegere GDF Suez, is in volle transformatie. Het bedrijf wil zich focussen op de energietransitie, met als activiteiten energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en gasinfrastructuur.

In België staat een kernuitstap voor 2025 gepland.