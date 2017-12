Vennootschapsbelasting kan passeren voor Nationale Bank Isolde Van den Eynde en Dieter Dujardin

12u33

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën (N-VA) noemt het rapport positief. Economie De Nationale Bank gunt de verlaagde vennootschapsbelasting het voordeel van de twijfel. De regering is vrij voorzichtig geweest in haar berekening, stelt ze in haar langverwachte rapport. Voor financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) betekent het rapport dat het licht op groen kan worden gezet.

De Nationale Bank noemt de hervorming van de vennootschapsbelasting ingrijpend, maar noodzakelijk. Onze tarieven zijn in vergelijking met andere EU-lidstaten namelijk vrij hoog. Alleen Malta en Frankrijk kennen hogere tarieven, terwijl alle andere lidstaten van de Europese Unie lagere tarieven hanteren. Sommige lidstaten hebben plannen om de vennootschapstaks nog te verlagen.

Maar is de berekening van de regering nu budgetneutraal of niet? De Nationale Bank zegt dat dat eigenlijk moeilijk in te schatten is. "Al bij al bevat de raming van de budgettaire impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting zowel neerwaartse als opwaartse risico’s. Gelet op de aard van deze risico’s is het echter niet mogelijk om de relatieve omvang ervan tegen elkaar af te wegen", klinkt het.

Volgens de Nationale Bank is de regering wel voorzichtig geweest in haar berekeningen. Maar de bank waarschuwt wel voor het vertrek van alle financiële centra van multinationals in ons land terwijl Van Overtveldt er van uitgaat dat maar 90% van de financieringscentra zou vertrekken. "Maar de financieringscentra brengen geen activiteit nog tewerkstelling met zich mee", klinkt het bij de regering. Een ander punt van kritiek is dat de voorkeursbehandeling van KMO's kan leiden tot een wildgroei aan vennootschappen kan leiden. "Maar ook daarvoor hebben we remmen in gebouwd, bijvoorbeeld dat zaakvoerder zich een minimumloon moeten uitkeren."

Van Overtveldt noemt de finale beoordeling positief. "Ze zet het licht op groen om door te gaan met deze ambitieuze hervorming." De regering buigt zich deze namiddag over het rapport én de andere hervormingen van het zomerakkoord - zoals de effectentaks.