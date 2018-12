Veiligheidssector organiseert jobbeurs om duizenden vacatures in te vullen KVE

19 december 2018

06u20

Bron: Belga 0 Economie De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en expertisecentrum Vias Institute organiseren vandaag en morgen 'Niveau S', een evenement met onder meer een grote jobbeurs voor de veiligheidssector. Daar staan immers duizenden vacatures open door een moeilijke rekrutering. Bedoeling is dat zeker een aantal geïnteresseerden de beurs verlaten met een jobaanbieding. Op het evenement komen ook experten en disruptieve technologie aan bod.

Alleen al bij de geïntegreerde politie zijn er meer dan 4.000 vacante betrekkingen. Bij Defensie gaat het om meer dan 2.000 vacatures. Daarnaast hebben ook de FOD Binnenlandse Zaken (155 vacatures), het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) en andere diensten dringend extra mensen nodig. "En dat zijn nog maar enkele partners die op de jobbeurs zullen staan. Het probleem stelt zich trouwens niet alleen in de publieke sector. Op de jobbeurs zullen ook private veiligheidspartners hun plaats hebben. Want ook daar: nood aan veel nieuwe mensen", klinkt het in een persbericht.

“Logge procedures”

Dat er nog zo veel vrije vacatures zijn, komt onder meer door een moeilijke rekrutering, aldus nog Binnenlandse Zaken en Vias in het persbericht. "Door logge overheidsprocedures duurt het soms maanden om tot een eerste sollicitatiegesprek te komen. Te lang: op dat moment zijn geïnteresseerde sollicitanten vaak al in andere sectoren gestart."

Om tegemoet te komen aan de nood aan nieuwe mensen, slaan de veiligheidsdiensten de handen in elkaar op het evenement. Tijdens de jobbeurs proberen de publieke en private veiligheidsdiensten op verschillende manieren talent en ervaring aan te werven. Geïnteresseerden kunnen op verschillende standen direct in contact treden met de directeurs van de organisaties.

Congres

Naast de jobbeurs focust het evenement ook op de kennis van topexperten in een congres en op disruptieve technologie met een innovatiewedstrijd. In de naam van het evenement staat de S voor 'Security', 'Safety' en 'Society'. Niveau S wijst volgens de organisatoren op het ideaalbeeld van een veilige maatschappij zonder criminaliteit, waar disruptieve technologie rust en veiligheid brengt.

"Dit tweedaags event is geen eindpunt, maar de start van een nieuwe manier om met veiligheid en innovatieve technologie om te gaan", aldus Maarten Swinnen, woordvoerder voor Safety and Security bij Vias Institute. Niveau S vindt plaats in Square Brussels op de Kunstberg in de hoofdstad.