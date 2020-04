Veel werknemers blijven met vragen zitten over telewerk en financiële toekomst van bedrijf SVM

28 april 2020

15u02

Bron: Belga 0 Economie Een groot aantal werknemers voelt zich aan de vooravond van de exit onvoldoende geïnformeerd over enkele zaken. Het gaat dan onder meer over de vergoeding van telewerk. Dat blijkt uit een onderzoek van communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs en het peilinginstituut Dedicated. Concreet verwachten ze informatie over de toekomst van hun job, de financiële gezondheid van hun organisatie en de maatregelen die na de crisis moeten genomen worden.



De enquête, die werd afgenomen tussen 10 en 14 april bij een representatieve steekproef van 1.500 Belgen tussen 15 en 75 jaar, toont aan dat medewerkers over het algemeen wel tevreden zijn over de communicatie van hun werkgever in de afgelopen weken. Toch zijn er enkele pijnpunten.

Zo blijkt uit het onderzoek dat werknemers zich momenteel slecht of onvoldoende geïnformeerd voelen over enkele concrete zaken. Van de respondenten wenst bijvoorbeeld 65 procent meer informatie over de vergoeding van telewerk, 65 procent stelt zich vragen bij de financiële gezondheid van het bedrijf en 63 procent is onzeker over eventuele veranderingen in het personeelsbestand. De werknemers vragen ook meer details over de strategie die het bedrijf of de instelling in de nasleep van de crisis zal volgen. En 64 procent vraagt zich bijvoorbeeld af of het telewerk zal voortgezet worden.

“Communicatie is vrij goed”

"De meeste bedrijven en instellingen communiceren in deze crisistijd vrij goed met hun personeel”, stelt Marc Dumoulin als directeur van Dedicated. “Maar de informatie komt niet altijd overeen met de echte bezorgdheden van de werknemers. Medewerkers zijn op zoek naar zeer concrete informatie die relevant is voor de toekomstige strategie van hun werkgever."

De onderzoekers wijzen er tot slot op dat de werkgever het gevoel van betrokkenheid bij de werknemers ten aanzien van het bedrijf of de instelling kan vergroten door meer te communiceren.

