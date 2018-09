VDAB deelde derde meer sancties en signalen uit aan werkzoekenden ADN

06 september 2018

14u01

Bron: Belga 2 Economie De VDAB heeft in de eerste helft van 2018 33 procent meer sancties en signalen uitgedeeld aan werkzoekenden in vergelijking met de eerste helft van 2017. Het gaat om maatregelen in het kader van het zoekgedrag van werkzoekenden.

Sinds 2016 is de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst bevoegd voor de controle en sanctie van dat zoekgedrag, en niet langer de federale RVA.

"VDAB boekt vooral vooruitgang op het proactief bijsturen van het zoekgedrag, voordat een dossier wordt overgemaakt aan de controledienst van VDAB", klinkt het in een persbericht. Zo nam het aantal signalen met 57 procent toe. Zo'n signaal wordt binnen het bemiddelingsproces overgemaakt aan de werkzoekende, om het zoekgedrag bij te sturen. 11.559 werkzoekenden kregen in de eerste jaarhelft een signaal, tegenover 7.367 een jaar eerder.

En dan zijn er de sancties, wanneer het dossier dus bij de controledienst is beland. In de eerste zes maanden van dit jaar kregen 8.162 werkzoekenden een sanctie, een stijging met 11 procent tegenover 7.401 twaalf maanden eerder. Sancties en signalen samen, namen zo met 33 procent toe tot 19.741.

Omdat er meer proactief wordt gewerkt, stijgt het aantal dossiers die worden overgemaakt aan de controledienst, maar gestaag. Het aantal zogenaamde transmissies steeg in januari-juni van 16.456 naar 16.716.

De VDAB vindt de combinatie van het meer proactief optreden en de daling van de werkloosheidscijfers een positief resultaat. "Er wordt korter op de bal gespeeld, een evolutie die VDAB nog wil versterken in de toekomst."

In heel 2017 was er sprake van 30.095 sancties en signalen, waarvan 14.263 sancties, en 29.950 transmissies. In maart 2017 stelde de VDAB een actieplan op "om het zoekgedrag gericht en efficiënt op te volgen".