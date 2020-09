VDAB contacteert 120.000 tijdelijk werklozen

Economie VDAB contacteert voor het eerst in de geschiedenis bijna 120.000 tijdelijk werklozen met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. 70.000 tijdelijk werklozen krijgen in de eerstkomende dagen een mail, 50.000 anderen zullen een brief ontvangen.

Op die manier wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) mensen die tijdelijk werkloos zijn ook kennis laten maken met het uitgebreide aanbod van VDAB en zijn partners.

Het aanbod bestaat uit begeleiding bij het aanmaken van een dossier via de servicelijn, het matchen van vacatures, loopbaanbegeleiding aanbieden of (online) opleidingen. De voorbije maanden werd 4 miljoen euro extra geïnvesteerd in bijkomende opleidingen. Eerder dit jaar werden tijdelijk werklozen ingezet in de land- en tuinbouw. De campagne 'Help de Oogst' was een groot succes.

De bedoeling is enkel om tijdelijk werklozen te stimuleren - hen tot iets verplichten is niet aan de orde, gezien ze bij een bedrijf onder contract staan. "Tijdelijk werklozen mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Ze moeten worden gestimuleerd om tijdelijk bij een andere werkgever bij te springen, of om opleidingen of loopbaanbegeleiding te volgen", zegt minister Crevits. "Voor het eerst zal VDAB nu proactief en rechtstreeks tijdelijk werklozen aanschrijven. We willen voor die groep alle mogelijkheden die er zijn in de kijker zetten."

