VDAB beloont privé-investeerders die langdurig zieken aan de slag krijgen jv

13 december 2019

06u35

Bron: belga 0 Economie VDAB schakelt privé-investeerders in om 1.000 langdurig zieken in Vlaanderen weer aan de slag te krijgen. Die aanpak levert vandaag al succes op in Antwerpen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Het Riziv heeft vorig jaar een uitkering betaald aan zo'n 400.000 mensen die langer dan een jaar arbeidsongeschikt waren. Dat aantal zit al jaren in stijgende lijn. In 2014 ging het om 321.000 mensen.

De VDAB wil komaf ­maken met die hoge aantallen. "We willen 1.000 arbeidsongeschikten weer aan het werk ­helpen met een Social Impact Bond (SIB)", zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van de VDAB. Dat betekent dat een privé-investeerder geld op tafel legt om langdurig zieken te laten begeleiden door een privéorganisatie die een originele aanpak voorstelt. Als de investeerder met dit project 1.000 mensen aan een stabiele job helpt, krijgt hij van de VDAB zijn geld terug met een mooi rendement. Als de investeerder niet slaagt, is hij zijn geld kwijt.

Het project loopt al sinds december vorig jaar in Antwerpen. Daar legde Piet Colruyt, neef van Jef van de gelijknamige supermarktketen, via zijn vennootschap Impact Capital 1 miljoen euro op tafel. Met dat geld wil hij in vijf jaar 270 kwetsbare Antwerpse jongeren zonder diploma aan een job helpen. Die taak heeft hij toevertrouwd aan de organisatie BeCode, die in negen maanden jongeren opleidt tot informaticus. Als hij voldoende jongeren aan een job helpt, krijgt hij zijn geld terug met daarbovenop een rendement van 2 tot 9 procent, onder meer afhankelijk van hoe duurzaam de job van de jongere is en hoe kwetsbaar zijn profiel was toen hij aan de opleiding begon.

"De resultaten zien er op het eerste gezicht goed uit", stelt Van Bommel. "Van de acht mensen die de opleiding hebben gevolgd, zijn er vijf aan een job geraakt en studeren er twee verder in het hoger onderwijs. Intussen zijn nog eens negentien jongeren aan de opleiding tot informaticus begonnen."

Bedoeling is om het project verder uit te rollen. "De eerste fase van onze oproep is net voorbij", zegt Van Bommel. "Enkele financiers en dienstverleners hebben zich kandidaat gesteld. Begin volgend jaar moeten beide partijen elkaar vinden om een gezamenlijk project op te starten. In september 2020 willen we van start gaan.”