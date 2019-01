VBO: "Zet vaart achter uitvoering arbeidsdeal om krapte op arbeidsmarkt aan te pakken" TMA

15 januari 2019

11u46

Bron: Belga 0 Economie Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken is het noodzakelijk dat de arbeidsdeal van de federale regering zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dinsdag. "Mijn oproep aan de politici is: voer uit wat kan worden uitgevoerd. En zet er vaart achter", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie. "Elke dag die we kwijt zijn, leidt tot verlies van groei."

De krant De Tijd meldde vandaag dat het aantal vacatures dat niet ingevuld raakt, op een recordniveau staat. In december bleven meer dan 48.000 Vlaamse vacatures openstaan omdat bedrijven geen geschikte kandidaat vonden. Dat zijn er 10.000 meer dan een jaar eerder.

Ik vind dat er gestopt moet worden met dat gekibbel en dat eindelijk de hand aan de ploeg moet worden gezet. Pieter Timmermans

Volgens Pieter Timmermans is het hoog tijd dat er actie wordt ondernomen. "Ik zie elke dag heel wat uitspraken en voorstellen passeren rond de krapte op de arbeidsmarkt. Ik vind dat er gestopt moet worden met dat gekibbel en dat eindelijk de hand aan de ploeg moet worden gezet."

Lange baan

De VBO-topman wijst daarbij op de arbeidsdeal, een pakket met 28 maatregelen die de mismatch op de Belgische arbeidsmarkt moet aanpakken. De regering had daarover afgelopen zomer overeenstemming bereikt, maar VBO vreest dat het plan door de val van de federale regering op de lange baan wordt geschoven. "De laatste horde wordt maar niet genomen. Voer dat gewoon uit", zegt Timmermans.

"We mogen niet te lang meer wachten. Elke dag die we verliezen, zijn we kwijt. Maar intussen vinden bedrijven geen personeel, wat een rem zet op de groei.”