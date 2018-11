VBO wil dat regering stopt met kibbelen over VN-migratiepact: “Los het op!” IB

28 november 2018

04u38

Bron: Belga 0 Economie H et Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt de regering om het gekibbel rond het migratiepact van de Verenigde Naties achter zich te laten en werk te maken van een aantal belangrijke economische dossiers die nog op tafel liggen.

Binnen de federale regering is er onenigheid over het al dan niet steunen van het VN-migratiepact of het pact van Marrakesh. Voor de N-VA is het pact inhoudelijk zeer problematisch.

Belangrijke dossiers in het gedrang

Voor Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, is een val van de regering uit den boze. "Er zijn nog een vijftiental dossiers die hun beslag moeten krijgen, onder meer de arbeidsdeal, de energienorm en het mobiliteitsbudget. Het gaat om belangrijke dossiers waar onze ondernemers op hopen."

Over het migratiepact zelf spreekt de belangrijkste werkgeversorganisatie van het land zich niet uit. "Los het probleem op, anders dreigt al het goede werk door de regering van de voorbije vier jaar ondergesneeuwd te raken. Los het op en zorg dat de regering niet valt", vraagt Timmermans.