VBO wil belastingvrije schijf optrekken tot 10.000 euro, fiscaal expert heeft twijfels: “Kostprijs is gigantisch hoog” HAA

02 juni 2020

11u07

Bron: Belga 0 Economie De grootste werkgeverskoepel van het land, VBO, pleit voor een koopkrachtverhoging voor de laagste lonen door de belastingvrije schijf op te trekken tot 10.000 euro. Fiscaal specialist en VUB-professor Michel Maus stelt zich vragen bij de betaalbaarheid daarvan.

Iedereen die personenbelasting moet betalen, heeft recht op een belastingvrije som. Dat is een deel van de inkomsten waar geen belastingen op moet worden betaald. Voor de inkomsten in 2020 gaat het om een schijf van 8.990 euro.



Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil dat optrekken naar 10.000 euro, zo staat in een plan met relancevoorstellen dat de werkgeversorganisatie naar voren schuift. VBO stelt bovendien voor om het forfait dat de beroepskosten dekt te verhogen naar 5.000 euro voor iedereen.

Begroting

VUB-professor fiscaal recht Michel Maus is niet enthousiast. “Het voorstel voor het optrekken van de fiscale som circuleerde al bij eerdere begrotingsonderhandelingen, alleen is het nog nooit doorgevoerd omdat de kostprijs gigantisch hoog is”, zegt hij.



“Dat is niet anders in de huidige context. Bovendien komt de begroting nu al zeer sterk onder druk door de coronamaatregelen.” Maus berekende dat een kleine 7 miljoen belastingplichtigen 300 euro minder personenbelasting zouden moeten betalen.

Tracing-app

Verder staan in het “4x4-turborelanceplan” van VBO nog voorstellen voor meer flexibiliteit, onder meer rond nachtwerk en een versnelling van de digitalisering.

De werkgevers tonen zich ook een grote voorstander van de uitrol van een tracing-app om in de toekomst besmette personen sneller op te sporen. Die moet er tegen het najaar zeker komen, luidt het. De installatie van die app verplichten, wil de organisatie niet, maar wel “sterk aanbevelen” aan iedereen op het grondgebied.

Lees ook:

- Econoom Geert Noels: “Hogere belastingen zullen Vlaanderen hard raken” (+)

- Haal dit jaar het meeste uit uw belastingaangifte: waar kunt u geld besparen? (+)