Vaticaan waarschuwt: "Wereld heeft niets geleerd van financiële crisis" jv

17 mei 2018

15u05

Bron: dpa/belga 2 Economie Volgens het Vaticaan heeft de wereld geen lessen getrokken uit de financiële crisis die tien jaar geleden uitbrak. In plaats van een meer rechtvaardige economie te installeren, is die nog altijd immoreel, klinkt het in een zestien pagina's tellende beleidsnota van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Er was een "mogelijkheid om een nieuwe economie te ontwikkelen, met meer aandacht voor ethische principes, en een nieuwe regelgeving voor financiële activiteiten, die de roofzuchtige en speculatieve aspecten zou neutraliseren", staat er in het document 'Oeconomicae et pecuniariae quaestiones' (Economische en financiële kwesties), dat de paus heeft goedgekeurd. Die kans werd niet benut, volgens het Vaticaan. "Soms lijkt het zelfs alsof er een oppervlakkig, kortzichtig egoïsme is teruggekeerd dat het algemeen welzijn negeert en niet geïnteresseerd is in het creëren en verspreiden van welvaart", klinkt het.

Belastingparadijzen worden volgens het Vaticaan nog te vaak gebruikt door criminele organisaties, ten koste van de armen. Instrumenten zoals financiële derivaten beschouwt het Vaticaan dan weer als een soort van tijdbommen, "die vroeg of laat zullen ontploffen en de gezondheid van de financiële markten vergiftigen."

Communist

De kerkstaat gaat ook hard tekeer tegen bankiers. "Ook wanneer velen persoonlijk vol goede en legitieme bedoelingen handelen, mag niet onopgemerkt blijven dat de financiële industrie vandaag een plaats is waar egoïsme en misbruik het potentieel hebben om het algemeen belang te schaden."

En ook politici worden gewaarschuwd: zij mogen niet vergeten dat ze niet aan de macht zijn om de financiële wereld te dienen, luidt het. In het document pleit het Vaticaan voor striktere financiële regelgeving. De financiële industrie wordt beschreven als "een plek waar zelfzuchtigheid en machtsmisbruik het potentieel hebben de gemeenschap ernstig te beschadigen."

Sinds de uitbraak van de financiële crisis na de val van Lehman Brothers in 2008, heeft Paus Franciscus al verschillende keren opgeroepen tot een meer rechtvaardig economisch systeem. Hij heeft ook al meermaals uitgehaald naar de oneerlijke mechanismen in de financiële industrie. Sommigen van zijn rechtse tegenstanders, vooral in de Verenigde Staten, noemen hem "een communist."