Vastgoedontwikkelaar WDP is Onderneming van het Jaar

WDP is vanavond verkozen tot Onderneming van het Jaar 2017. De vastgoedontwikkelaar uit Wolvertem volgt Vyncke op, dat verbrandingsinstallaties bouwt.

De drie Vlaamse finalisten van 2017 waren privérusthuisuitbater Armonea, tankerrederij Euronav en WDP. Die laatste heeft het dus gehaald. De jury was naar eigen zeggen vooral onder de indruk van "de consistente performantie, de continuïteit van het familiebedrijf en hoe ze aandeelhouderswaarde creëert". Ook het feit dat WDP, dat opgericht werd in 1971, zich heeft kunnen aanpassen aan de logistieke uitdagingen van de toekomst, krijgt lof. "Specifieke klantgerichte oplossingen worden gecombineerd met innovatie en duurzaamheid. Er worden telkens nieuwe concepten aangeboden zodat continuïteit gegarandeerd wordt", staat in het juryrapport. "WDP voorziet niet zomaar een gebouw maar bouwt een schil rondom het volledige logistieke proces".

WDP bezit en ontwikkelt meer dan drie miljoen vierkante meter aan semi-industrieel en logistiek vastgoed, verdeeld over ruim 160 sites op logistieke knooppunten in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Roemenië. In de Benelux is het bedrijf marktleider in magazijnverhuur. WDP staat sinds 1999 genoteerd op Euronext Brussels en sinds 2015 ook in Amsterdam. De groep realiseerde vorig jaar een omzet van 142 miljoen euro en stelt 60 mensen tewerk.

De award voor Beloftevolle Onderneming van het Jaar ging vanavond naar softwarebedrijf PlayPass. Dat ontwikkelt de technologie voor slimme toegangsbandjes op festivals, concerten en sportevents.

De award van Onderneming van het Jaar wordt voor de 23ste keer uitgereikt door consultant EY, in samenwerking met de krant De Tijd en BNP Paribas Fortis. De juryvoorzitter van dienst is Michèle Sioen, CEO van Sioen Industries. Voorts zetelen onder anderen econoom Geert Noels en Voka-topman Hans Maertens in de jury.

BELGA Mark Duyck, Tony De Pauw en Joost Uwens van WDP met hun trofee van Onderneming van het Jaar 2017.