Vastgoedmarkt krabbelt recht na lockdown TT

12 juni 2020

08u45

De coronacrisis laat zich ook voelen op de vastgoedmarkt. Het aantal transacties dit jaar ligt tot op vandaag 14,7 procent lager. in mei ging het om een daling met 30 procent, schrijft De Morgen. De kentering zou inmiddels wel ingezet zijn.

De lockdown legde ook de huizenmarkt stil, omdat kopers niet of nauwelijks een pand konden bezoeken.

In maart daalde het aantal transacties met 13 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, berekende de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat (Fednot). "Daarmee moet je rekening houden dat de lockdown pas halfweg maart is ingevoerd, dus we hadden nog een halve maand normale activiteiten", zegt notaris Bart Van Opstal.

In april en mei zakten de activiteiten verder weg: minus 23,9 procent en 29,7 procent. "Die forse daling in mei 2020 is deels te relativeren, omdat mei 2019 een bijzonder drukke maand was", nuanceert Van Opstal.

In de tweede helft van mei zagen de notarissen wel een kentering, met de "eerste tekenen van herstel". Er is momenteel sprake van een zekere inhaalbeweging. De vraag luidt nu "hoe de normalisering van de activiteiten er zal uitzien".