Vastgoed scoort beter dan Belgische beurs op lange termijn IB

21 februari 2018

06u16

Bron: Belga 0 Economie België is een van de weinige landen ter wereld waar vastgoed op de heel lange termijn, sinds 1900, beter scoort dan aandelen. Wie begin vorige eeuw 1 euro investeerde in een Belgisch huis, zag de waarde daarvan 309 keer toenemen.

Via een belegging in aandelen kon u uw koopkracht - of liever die van uw erfgenamen - met 23 keer vermenigvuldigen. Dat schrijft De Tijd vandaag, op basis van de jaarlijkse studie van Crédit Suisse naar de langetermijnrendementen van activa.

Alleen Oostenrijkse en Italiaanse aandelen rendeerden nog slechter. Dat komt vooral omdat de Belgische industrie erg zwaar leed onder de wereldoorlogen en ons land meer inflatie kende.

Belgische aandelen scoren wel nog een pak beter dan obligaties of cash. Met obligaties verhoogde u uw koopkracht 1,7 keer. Van 1 euro cash zou amper 70 cent overblijven. Wereldwijd zijn aandelen veruit het meest rendabel.