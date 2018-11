Vasco Zedelgem bedreigd met sluiting: 80 jobs op de helling bij radiatorenfabriek HR HA

28 november 2018

07u53

Bron: Belga 10 Economie De Zwitserse bouwgroep Arbonia wil Vasco in Zedelgem, waar radiatoren worden gemaakt, sluiten. Door de sluiting zijn tachtig banen bedreigd, zegt Arbonia in een mededeling. De markt voor paneelradiatoren gaat al jaren achteruit, aldus Vasco. “We wisten dat er iets kwam, maar dit is wel heel drastisch”, reageren de vakbonden geschrokken.

Arbonia had Vasco, opgericht door industrieel Jos Vaessen, pas in mei overgenomen. Het bedrijf is van plan de productie in Zedelgem te verhuizen naar Nederland (Tubbergen) en Duitsland (Plattling).

In de mededeling zegt de Zwitserse groep dat het zijn competitiviteit wil verhogen door de productiecapaciteit te verstevigen en te concentreren op geautomatiseerde productievestigingen . Er zal overleg worden opgestart met de vakbonden over een sociaal plan, aldus nog de groep.



De sluiting heeft niets te maken met de overname door Arbonia. “Ook indien de Vasco group zelfstandig zou zijn geweest, zou de fabriek sowieso zijn gesloten”, zegt Patrick Nijs, CEO van de Vasco Group.

Volgens Nijs is er steeds minder vraag naar paneelradiatoren. “Doordat huizen steeds beter zijn geïsoleerd en door het succes van vloerverwarming is er minder vraag naar paneelradiatoren. En dat zal ook in de toekomst zo zijn”, aldus Nijs.

Er is een totale capacititeit van 4,5 miljoen radiatoren, maar het bedrijf produceert op dit moment maar 600.000 stuks Hans Desmet van ACV-CSC Metea

Wet Renault

“Dit bedrijf maakt paneelradiatoren, maar die markt is verzadigd en krimpend”, erkent ook vakbondsman Hans Desmet van ACV-CSC Metea. “Er is een totale capacititeit van 4,5 miljoen radiatoren, maar het bedrijf produceert op dit moment maar 600.000 stuks”, duidt Desmet. “Er is al een stuk verhuisd, volgend jaar volgt de rest.”

“Het bedrijf zat al een tijdje in moeilijkheden. Er werden ook geen investeringen meer gedaan en veel werknemers waren tijdelijk werkloos. Dat er iets ging veranderen wisten we. Dat er nu een intentieverklaring komt om te sluiten, vinden we heel drastisch”, aldus Desmet.

“Het bedrijf was toch een gevestigde waarde in de streek”, vult Henk Deprez van ABVV Metaal aan. “We gaan nu de informatieronde opstarten in het kader van de Wet Renault en proberen een goed akkoord uit de brand te slepen voor ons personeel hier. We plannen geen acties. Vandaag is het personeel wel terug naar huis.”

7.600 werknemers

Zedelgem is de kleinste fabriek binnen de groep waar paneelradiatoren worden gemaakt. De productie zou stoppen op 12 juli 2019, net voor het zomerreces. Tegen november 2019 moet de site volledig ontmanteld zijn. Ook zijn de andere fabrieken meer geautomatiseerd. De Zwitserse groep had in mei 2018 in totaal ongeveer 7.600 werknemers in dienst.