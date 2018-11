Vasco Zedelgem bedreigd met sluiting: 80 banen op de helling in radiatorenfabriek HR

28 november 2018

07u53

Bron: Belga 0 Economie De Zwitserse bouwgroep Arbonia wil Vasco in Zedelgem, waar radiatoren worden gemaakt, sluiten. Door de sluiting zijn tachtig banen bedreigd. Dat zegt Arbonia in een mededeling.

Het bedrijf maakte vandaag zelf de intentie tot sluiting bekend. Arbonia had Vasco, opgericht door industrieel Jos Vaessen, pas in mei overgenomen. Het bedrijf is van plan de productie in Zedelgem te verhuizen naar Tubbergen in Nederland en Plattling in Duitsland. “Er starten nu besprekingen voor de ontwikkeling van een sociaal plan en ondersteuning voor de betrokken werknemers”, laat Arbonia weten. De Zwitserse groep had in mei 2018 in totaal ongeveer 7.600 werknemers in dienst.