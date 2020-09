VanHaren neemt uiteindelijk slechts veertig Brantano-winkels over: zie hier welke ANA

11 september 2020

11u34

Bron: BELGA 0 Economie De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren zal uiteindelijk 40 Brantano-winkels overnemen, en geen 43 zoals hij eerder had aangekondigd. De lijst van winkels die als vanHaren een doorstart zullen maken, werd vrijdag gepubliceerd. Ze liggen zoals bekend allemaal in Vlaanderen.

VanHaren had eerder al gezegd dat het de winkels de komende maanden zal ombouwen tot vanHaren-filialen. De heropening is gepland vanaf 1 februari 2021.

Hoeveel mensen er aan de slag zullen kunnen, is nog altijd niet duidelijk. De Brantano-werknemers zullen niet automatisch de overstap kunnen maken, maar "we staan er heel erg voor open om oud-Brantano werknemers als nieuwe collega's in de vanHaren familie te verwelkomen", stelt vanHaren in een persbericht. Aan welke voorwaarden dat zal zijn, is ook nog niet duidelijk.

De Belgische Bie Buelens, die al voor vanHaren werkte, is aangeduid om de transformatie van de Brantano-winkels te leiden. Na de overname zal vanHaren 56 winkels hebben in België.

Het overzicht van de overgenomen winkels:

- Aalst, Brusselsesteenweg 120

- Aarschot, Liersesteenweg 224

- Borsbeek, De Robianostraat 169

- Brugge Sint-Andries, Legeweg 152

- Brugge Sint-Kruis, Maalse Steenweg 251

- Deinze, Guido Gezellelaan 40H

- Eeklo, Stationsstraat 82 (Krügercomplex)

- Geraardsbergen, Astridlaan 38

- Grimbergen, Waardbeekdreef 6

- Hasselt Kuringen, Schampbergstraat 22B

- Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 121 B

- Ieper, Rijselsepoort 21

- Knokke-Heist, Vlamingstraat 79

- Kontich, Koningin Astridlaan 88

- Lede, Wichelsesteenweg 190

- Lier, Antwerpsesteenweg 499A

- Lochristi, Antwerpsesteenweg 119

- Lokeren, Zelebaan 67

- Lommel, Buitensingel 60

- Mariakerke, Staatskensstraat 2

- Mechelen, Brusselsesteenweg 439

- Mechelen, Elektriciteitsstraat 39

- Ninove, Ring Oost 6

- Olen, Shopping Park Lammerdries 4

- Oostende, Torhoutsesteenweg 667

- Oudenaarde, Retailpark N60 Westerring 45

- Overijse, Steenweg op Brussel 285

- Roeselare, Westlaan 189

- Schelle, Boomsesteenweg 37

- Sint-Joris-Winge, Gouden Kruispunt 44

- Sint-Niklaas, Puitvoetstraat 5

- Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 65

- Sint-Truiden, Kattestraat 7

- Stabroek, Picoplein 9

- Torhout, Noordlaan 13

- Waregem Sint-Eloois-Vijve, Gentsesteenweg 745

-Wetteren, Zuidlaan 97

- Wevelgem, Kortrijkstraat 329

- Willebroek, Denderlaan 20

- Zoersel, Rodendijk 30

