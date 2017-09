Vandaag staking van onbepaalde duur bij FN Herstal ib

00u39

Bron: Belga 0 BELGA Beeld van de staking in 2015 bij FN Herstal. Economie Bij FN Herstal begint het personeel deze morgen om 5 uur te staken voor onbepaalde duur, bij gebrek aan overeenstemming tussen de vakbonden en de directie over het interprofessioneel akkoord waardoor de werknemers een loonstijging van één procent zouden krijgen. Dat heeft het FGTB, dat aan de basis van de staking ligt, gisteren bekendgemaakt.

Gisteren verlieten zo'n 650 tot 700 werknemers van FN Herstal, die aangesloten zijn bij het FGTB, in de loop van de dag hun post zonder reactie van de directie. De socialistische vakbond vindt dat de directie zo een gebrek aan respect vertoont voor de werknemers en vindt het ook niet kunnen dat ze weigert om de tegenvoorstellen van de personeelsafgevaardigden te bespreken. Zij willen bij de interne akkoorden een loonsverhoging van meer dan 1,1 procent verkrijgen.

Lees ook Privatisering FN Herstal ligt momenteel niet op tafel, zegt minister Jeholet

Stakingspost

De vakbondsafgevaardigden van FGTB hebben daarom beslist om vandaag vanaf vijf uur een stakingspost in te stellen, om zo de werknemers van zowel FN Herstal als Browning te verhinderen.

Als dat geen resultaten oplevert, is vanaf maandag ook de site in Zutendaal aan de beurt, waarschuwt FGTB. De vakbond herinnert er ook aan dat een gelijkaardig conflict zich al eens in 2009 voordeed, en dat dat toen drie maanden duurde.