Vanaf volgend jaar kunnen Fransen in 25.000 verkooppunten met bitcoin betalen

24 september 2019

13u59

Bron: Belga 2 economie Meer dan 25.000 verkooppunten in Frankrijk, van een dertigtal ketens waaronder Decathlon, Sephora en Maisons du Monde, gaan vanaf volgend jaar cryptomunten aanvaarden als betaalmiddel.

Concreet wordt hiervoor een beroep gedaan op de betaaloplossing Easy2Play Payment en de app EasyWallet. De betaaloplossing zou in de loop van het eerste trimester van 2020 actief zijn, maakten de initiatiefnemers bekend. Voor de omzetting van cryptomunten naar euro zijn de wisselplatformen zelf verantwoordelijk, luidde het nog. “Het gaat om meer dan een symbolische etappe. Hiermee kunnen de handelaars zonder risico's in de economie 3.0 treden.”

Omstreden

Naar schatting 3 tot 6 procent van de Fransen zou al geïnvesteerd hebben in cryptomunten, waarvan de bitcoin de bekendste is. Het gaat om virtueel geld, maar dat tegelijk erg omstreden is. Door het gebrek aan regulering is de waarde van de munten erg volatiel en worden ze ook door criminelen gebruikt.