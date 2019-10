Vanaf 21 oktober opnieuw reizen verkocht via Thomas Cook-overnemer Wamos, deze winkels blijven open TT KV

11 oktober 2019

15u55

Bron: Belga 8 Economie Het Spaanse Wamos sluit vooral in Vlaanderen reiswinkels van Thomas Cook/Neckerman. Dat bevestigt de directie aan Belga. De overnemer kondigde een doorstart aan met 62 van de 91 filialen, die op 21 oktober weer opengaan. Wamos zal de overblijvende winkels uitbaten onder de naam Neckermann.

De werknemers zullen dan pakketreizen, hotelverblijven, vliegtickets en rondreizen aan de man brengen van spelers als Corendon, Pegase, Club Med en MisterFly. De merknaam van de keten wordt Neckermann, maar eigen Neckermann-reizen zitten vooralsnog niet meer in het aanbod. Welke synergieën mogelijk zijn met Wamos, dat ook reizen verkoopt, wordt nog bekeken. Ook de website zal vanaf 21 oktober weer operationeel zijn.

De komende dagen wordt een nieuwe vennootschap uit de grond gestampt: Wamos Benelux. Vier directieleden van Thomas Cook België blijven aan boord. “We zijn heel enthousiast”, zei Marc De Waele, die directeur hr en operaties wordt. “We zijn blij met een stevige partner als Wamos en trots dat we met een deel van het personeel kunnen voortwerken.”



Het gaat niet alleen om circa 150 mensen in de overgenomen winkels, maar ook om werknemers van de afdelingen incentives (die groepsreizen organiseert voor bedrijven en organisaties), e-commerce, media en cruises.

28 van 29 gesloten filialen in Vlaanderen

Na de sluitingsoperatie zullen in Antwerpen nog negen Neckermann-filialen actief zijn, in Oost-Vlaanderen tien, in Limburg vier en in West-Vlaanderen zeven. In Brussel blijven acht reiswinkels open. In de Brusselse rand sluit het filiaal in Dilbeek, Vlaams-Brabant telt dan nog vier filialen. In Wallonië zullen dan vooral reizen verkocht worden in zeven filialen in Henegouwen en zeven in Luik. Ook in Waals-Brabant blijven drie kantoren actief, in Luxemburg en in Namen telkens een.

Van de 29 gesloten filialen liggen er 28 in Vlaanderen. “Er zijn dan ook een pak meer shops in Vlaanderen, vaak landelijker gelegen”, zegt een verantwoordelijke. Ook waren er in Vlaanderen meer steden met zowel een Thomas Cook- als Neckermann-winkel.

Respect voor loonsvoorwaarden en anciënniteit

Wie in welk kantoor aan de slag kan blijven, wordt komend weekend beslist. Het nieuwe management zal tot volgende week woensdag personeel aanspreken dat aanspraak maakt op een doorstart. Medewerkers die in een afgestoten kantoor tewerk waren gesteld, kunnen ook in aanmerking komen voor een job in het nieuwe bedrijf.

De directie zal zo een nieuw personeelsbestand opbouwen. In vakbondskringen luidt het dat er respect voor de loonsvoorwaarden en anciënniteit van het personeel is beloofd. Personeel dat zijn job verloor na het faillissement van Thomas Cook, moet in principe opnieuw in dienst treden en een nieuw arbeidscontract ondertekenen. Over extralegale voorwaarden moeten bepaalde modaliteiten wel herbekeken worden. Ook zullen bepaalde nieuwe functies gecreëerd worden en krijgen andere jobs een nieuwe invulling.

Redding voor bijna 200 van 500 personeelsleden

De Spaanse reisorganisatie Wamos kondigde gisteren aan 62 van de 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann over te nemen. Dankzij de overname kunnen bijna 200 van de 500 personeelsleden alsnog aan de slag blijven, twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement had aangevraagd. Op 21 oktober zullen de winkels weer openen en is de website neckermann.be operationeel. De 300 jobs zullen vooral in Vlaanderen verdwijnen, blijkt uit de lijst met gesloten filialen.

Voorzitter Eduardo Montes van de Spaanse groep omschrijft de overname als een nieuwe stap in de internationale uitbreiding van de groep. “We verzekeren een zeer aantrekkelijke en toonaangevende reisdistributiegroep in België en zien grote mogelijkheden voor zowel Neckermann België als onze gevestigde internationale reisactiviteiten”, klinkt het in een eerste mededeling.

Het Belgische management krijgt met vier leden een belangrijke rol onder de nieuwe Spaanse groep. “De combinatie van de ervaring van een solide toeristische groep en de unieke verkoopkracht van Neckermann Belgium biedt grote voordelen”, zegt Laurent Allardin namens de Belgische directie over het akkoord.

Wamos opereert vanuit Madrid en omvat luchtvaartmaatschappij Wamos Air, touroperator Wamos Tours en de reisorganisatie Wamos Circuitos, die in 20 Latijns-Amerikaanse landen reizen aanbiedt. Ook de toeristische retailers Nautalia Viajes, Top Atlántico en Geo Star zijn onderdeel van de groep. Nu komen daar dus 62 Belgische filialen van Thomas Cook bij.

Brussels Airlines open voor samenwerking

Ook bij Brussels Airlines wordt de doorstart met argusogen gevolgd. Het dossier is belangrijk voor Brussels Airlines, omdat zij het overgrote deel van de vroegere Thomas Cook-reizigers naar hun vakantiebestemming en terug naar huis vloog. Die toeristen waren naar verluidt goed voor zowat 800.000 zitjes per jaar.

Het is nog niet duidelijk of Wamos ook op Brussels Airlines zal rekenen voor de nieuwe klanten. Er was deze namiddag nog geen contact geweest tussen de partijen. Brussels Airlines benadrukt alvast dat het op de vrijetijdsmarkt actief blijft. “We blijven de Belgische vakantieganger bedienen, dus we staan open voor partnerschappen”, luidt het.

De maatschappij heeft de voorbije weken de ontwikkelingen bij Thomas Cook niet afgewacht om vervanging te zoeken voor de weggevallen reizigers. Zo werd intussen een akkoord bereikt met touroperator Sunweb om de bestaande samenwerking uit te breiden. Daarmee kan al een deel van het verlies van de Thomas Cook-klanten gecompenseerd worden.

Het faillissement van Thomas Cook in België bemoeilijkte ook de reorganisatie-oefening die bij Brussels Airlines bezig is. Het resultaat en de gevolgen van die oefening, “Reboot”, zouden in november bekend moeten zijn. De maatschappij hoopt er haar winstmarge de komende jaren mee te kunnen opkrikken naar 8 procent.