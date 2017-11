Van Overtveldt wil staatsschuld onder de 100 procent IB

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de schuldgraad nog in deze regeerperiode onder 100 procent van het bruto binnenlands product brengen. Dat staat in zijn beleidsnota. Dat meldt De Tijd vandaag.

Het is voor het eerst dat Van Overtveldt die ambitie uitspreekt. De ambitie maakt duidelijk dat de regering van plan is de komende weken of maanden nog een reeks participaties te gelde te maken. Want om de schuldgraad - die voor volgend jaar door de regering op 102,9 procent van het bruto binnenlands product wordt geraamd - onder 100 procent te doen dalen moet voor zo'n 13 miljard euro aan activa worden verkocht.

"Technische ingrepen"

Maar zelfs als de regering haar volledige belang in BNP Paribas verkoopt en ze Belfius voor de helft privatiseert, zal dat wellicht niet volstaan om de schuld onder 100 procent te doen zakken, schrijft De Tijd. Daarom denkt Van Overtveldt er volgens bronnen van de krant aan om ook andere pistes te bewandelen dan privatiseringen. Hij zou denken aan 'technische ingrepen'.