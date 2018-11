Van Overtveldt wil spreken over aanpassing cliquetsysteem SPS

26 november 2018

10u27

Bron: Belga 0 Economie Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil spreken over het systeem dat prijsdalingen van brandstof afremt door de accijnzen te verhogen. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Maar echt van harte is het niet. De minister vindt dat deze regering al heel wat gedaan heeft om de koopkracht op te vijzelen, zeker van de laagste inkomens.



Het cliquetsysteem is het mechanisme dat de accijnzen laat stijgen als de brandstofprijs zakt. In De Zevende Dag pleitte sp.a voor een afschaffing van het systeem. Meerderheidspartij CD&V wil dan weer een herverdeling van de inkomsten van het systeem naar de lagere inkomensgroepen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zei in de Ochtend dat hij "te allen tijde" wil spreken over een nieuw cliquetsysteem. "Een politieke discussie zal moeten uitwijzen of daar in de toekomst nood aan is." Toch loopt de N-VA-minister niet over van enthousiasme. Eerst en vooral omdat er dit jaar en volgend jaar geen cliquet meer in werking zal treden. "Het huidige mechanisme is vooral gericht op de gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine. Dat is gebeurd.”

Tegelijkertijd lijkt Van Overtveldt weinig te voelen voor de herverdeling van de middelen die CD&V voorstelt. Er is namelijk al veel gebeurd, zegt hij. "De sociale minima zijn met 11 tot 15 procent opgetrokken, dat is drie keer zoveel als tijdens de regering Di Rupo." En dan zijn er nog de effecten van de taxshift, die het netto-inkomen van de laagste en middelste lonen doet stijgen, zegt de minister. "De laagste inkomens krijgen er al 115 euro netto bij. Begin volgend jaar komt daar nog 31 euro bij, wat het totaal op 146 brengt."