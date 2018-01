Van Overtveldt: "Regeling voor Arco-coöperanten komt er dit voorjaar" ep

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zegt vandaag dat de oplossing komt samen met de beursgang van Belfius. Economie Goed nieuws voor de 800.000 Arco-coöperanten. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft vandaag aan de nieuwsredactie van VRT gezegd dat een regeling samen met de beursgang van de bank Belfius komt. Die is gepland voor dit voorjaar .

CD&V pleitte in april al dat staatsbank Belfius pas geprivatiseerd kon worden als er eerst een oplossing gevonden werd voor de gedupeerde Arco-aandeelhouders. “Beide dossiers zijn aan elkaar gelinkt, en een Arco-oplossing is meer dan ooit aan de orde", zei Kamerlid Roel Deseyn toen.

De beursgang van Belfius is gepland voor ergens tussen april en juni. De precieze timing zal afhangen van de marktomstandigheden.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft vandaag bevestigd dat de Arco-coöperanten zullen weten weten waar ze aan toe zijn op het moment dat Belfius naar de beurs gaat. Van Overtveldt: "Arco weegt op Belfius en het regelen van Arco in het kader van de privatisering van de bank is een optie die de regering heeft gelicht. De dossiers zijn gekoppeld, ze zijn ook politiek gekoppeld geraakt. Het is dus logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we tegen dan ook een oplossing hebben in het Arco-dossier."

Makkelijker verloop

De privatisering van Belfius zal wellicht makkelijker verlopen als de Arco-bladzijde voor de bank volledig is omgedraaid. Van Overtveldt: "Het is niet zo dat het totaal onmogelijk is om iets met Belfius te doen als Arco niet geregeld is. Maar het lijkt me wel evident om de twee dossiers gekoppeld te houden."

Vicepremier Peeters vindt het belangrijk dat er dit jaar een oplossing komt. "Ik denk dat wanneer er een definitieve oplossing is uitgewerkt, de uitvoering zo snel mogelijk moet opstarten", zegt hij. "Het belangrijkste is dat er nu door de minister van Financiën wordt gezegd dat hij dit jaar resoluut voor een oplossing gaat. Laat ons daaraan werken."

Beursgang was geen verrassing

De raad van bestuur van staatsbank Belfius liet in april weten een beursgang boven een strategische partner te verkiezen. Dat was toen geen complete verrassing: onder meer Belfius-ceo Marc Raisière pleitte eerder al voor een beursgang.

”Belfius heeft sinds het in onze handen is zijn waarde verdubbeld, tegen alle verwachtingen in. We willen alle overheidsbedrijven de kans geven om privépartners te zoeken. De overheid is immers geen bankier”, reageert Roel Deseyn. “Maar we moeten ons gezond verstand gebruiken, en niet zomaar kiezen voor de snelle verkoop die op korte termijn veel geld oplevert. Als we door de privatisering van Belfius bijvoorbeeld onze staatsschuld kunnen afbouwen, dan biedt dit een interessante opportuniteit. Maar we moeten de chronologie respecteren: eerst verdienen de Arco-mensen een oplossing, daarna pas kunnen we in een zuivere sfeer de Belfiusaandelen naar de markt brengen.”

