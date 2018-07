Van luchtzuiverende gordijnen tot meubels leasen: dit is hoe Ikea inzet op duurzamer leven Sanne van der Kolk

04 juli 2018

14u11

Bron: AD 0 Economie Jaarlijks gebruiken de Ikea-fabrieken voor de wereldberoemde huisraad miljoenen kilo's aan hout, papier en plastic. Dat kan minder, vindt Ikea-topvrouw Malin Nordin (41). Ook de klant kan best wat duurzamer leven.

Ikea gebruikt veel plastic als verpakking. Kan dat niet wat minder? "We willen in 2030 volledig circulair zijn en dus alleen nog gerecycled plastic gebruiken. We kunnen niet helemaal zonder plastic als verpakkingsmateriaal. Het is moeilijk een alternatief te vinden dat net zo sterk is. Wel kunnen we plastic kiezen dat is gemaakt van plantaardige materialen, zoals suikerriet. Het is dan meerdere keren te gebruiken. Ook voor onze lijm willen we overstappen op de plantaardige versie."

Komt er ook een alternatief voor hout?

