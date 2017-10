Van huisvrouw tot vastgoedmiljonair in vijf jaar: Nicole (39) legt uit hoe ze dat geflikt heeft avh

Bron: Daily Mail; Bricking It 44 East Eight East Eight Economie In 2012 bleef Nicole Bremner nog thuis om voor haar drie kinderen te zorgen terwijl haar man lange uren klopte. Vandaag, vijf jaar later, is ze meer dan 130 miljoen euro waard én kan ze veel tijd met haar kinderen doorbrengen. Een perfect leven, zo lijkt het. En het begon allemaal toen Nicole haar eerste stapjes in de vastgoedwereld zette.

De Britse Nicole Bremner is amper 39, maar is een van de grootste vastgoedbonzen van Londen. En toch bleef ze vijf jaar geleden vooral thuis voor de kinderen. De voormalige bankier zocht naar de ideale job die zowel voor financiële zekerheid als voldoende vrije tijd zou zorgen. Nu ze een kapitaal van 130 miljoen heeft vergaard, kunnen we gerust stellen dat ze die job gevonden heeft. En Nicole wil anderen helpen om hetzelfde succes te bereiken.

East Eight Deze woning met een adembenemende tuin verkocht Nicole voor 14,5 miljoen euro.

1,2 miljoen wordt 2,1 miljoen

Nicole had al enkele pogingen ondernomen voor een eigen zaak voor ze zich op vastgoed stortte. Fotografie, breien en bakken bleken geen succes, maar haar liefde voor huizen en interieur was wel een schot in de roos. Nicole richtte in 2012 haar eigen vastgoedbedrijf East Eight op en niet veel later kocht ze haar eerste huis. Amper een jaar later verkocht ze een huis in Londen voor 2,1 miljoen euro. Ze had er 1,2 miljoen voor betaald…

East Eight Nicole nam een keuken in een huis in Hackney onder handen, met dit resultaat.

Ondertussen is East Eight uitgegroeid tot een grote speler op de huizenmarkt in Londen. Momenteel werkt Nicole aan 11 projecten en haar bedrijf is ongeveer 134 miljoen euro waard. Nicole combineert haar job moeiteloos met de opvoeding van haar twee zonen van 9 en 9 en haar 6-jarige dochter. Hoe ze dat geflikt heeft, legt Nicole uit in haar boek ‘Bricking It’. Wij overlopen enkele van haar tips.

Begin klein

"Mijn eerste project was mijn eigen huis", schrijft Nicole in haar boek 'Bricking It'. "Zelfs uit een kleine renovatie leer je ongelofelijk veel. En je zal meteen weten of de branche iets voor jou is of niet."

East Eight Dit huis was een van Nicoles eerste projecten.

Vind een goede zakenpartner

Sommige projecten draaien uit op een sisser, maar soms bieden ook tegenslagen nieuwe kansen. Nadat Nicole een project had mislopen, stelde een architect haar aan Avi Dodi voor, een ervaren makelaar. Dodi en Nicole besloten samen te werken en kochten in 2013 hun eerste huis voor 1,6 miljoen euro. Na een investering van nog eens 670.000 euro verkochten ze het pand voor 3,7 miljoen. Een goede zakenpartner is van groot belang, vindt Nicole.

East Eight Deze badkamer maakt deel uit van een huis van 464 m².

Vind het juiste project

Om het ideale project te vinden mag je niet gewoon wat rondbellen. Nicole loopt de deuren plat van vastgoedkantoren. Ze is ook altijd heel duidelijk over wat ze precies zoekt. “Vertel de makelaar waar je exact naar zoekt: het budget, de regio… Laat daarna ook een foldertje achter, zo toon je dat je het meent en ligt jouw naam bovenaan de stapel.”

Beheer je budget goed

“Bekijk budgettering niet als een wetenschap, maar als een kunst”, vertelt Nicole aan Daily Mail. Want de kleinste sommen kunnen heel snel oplopen als je niet oplet. Hou altijd rekening met extra kosten en als je toch over budget gaat, ga dan na hoe dat is kunnen gebeuren. “Pas al wat je eruit geleerd hebt dan toe op toekomstige projecten.”

East Eight Nicole toverde een appartementsgebouw om tot één woonhuis.

Jouw panden moeten er perfect uitzien

Hoe je ook een pand verkoopt, het moet er altijd zo goed mogelijk uitzien, zegt Nicole. “Kopers moeten zich meteen kunnen voorstellen hoe het is om er te wonen. Jouw pand moet eruitzien zoals het in een folder zou staan.” En hou de foto’s van het pand sec: “Niemand wil je kinderen of je boodschappenlijstje op de koelkast op de foto’s zien”, Aldus Nicole.

Als je een huis of appartement verkoopt dat voordien werd gehuurd, spendeer dat een paar honderd euro’s aan een minimake-over. “Een likje verf is meer waard dan je ervoor betaalt. Maar kies voor wit of grijs. Die kleuren zijn de beste!”

East Eight Elk huis moet perfect in orde staan voor het op de markt wordt gezet.

Delegeer

Wat je zelf doet, doe je niet altijd beter. Als je je zaken moet combineren met je privéleven, besteed je sommige taken beter uit. Zo krijgt Nicole thuis hulp van een nanny en zelfs een kok. Op het werk neemt een boekhouder veel werk op zich. Ook haar team nemen veel taken op zich.

Rollercoaster

In haar boek ‘Bricking It’ vertelt Nicole Bremner over de rollercoaster waarin ze ondertussen vijf jaar zit. Een leven als topzakenvrouw zorgt voor heel hoge hoogtepunten, maar ook vaak voor heel diepe dieptepunten. “Veel mensen renoveren een huis en doen het nooit meer opnieuw. Het is zwaar, ik ga dat niet verbloemen. Dingen gaan nooit zoals je ze gepland hebt en je moet altijd rekening houden met derde partijen”, schrijft Nicole.

rv In haar boek 'Bricking It' vertelt Nicole over haar avonturen als onderneemster.