Van Hool investeert ruim 47 miljoen dollar in Amerikaanse fabriek Bertje Warson KV

12 april 2018

17u42

Bron: eigen berichtgeving, Belga 1 Economie Busbouwer Van Hool investeert meer dan 47 miljoen dollar ( (38,2 miljoen euro) in de oprichting van een nieuwe busfabriek in Morristown, Tennessee. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd. De vestiging moet begin 2020 operationeel zijn en zal 600 medewerkers tellen.

De bekendmaking vond plaats in Morristown in aanwezigheid van Bill Haslam, de gouverneur van Tennessee, en Bob Rolfe, commissaris van het departement Economische en Gemeenschapsontwikkeling in Tennessee.

“Wij hebben ruim 30 jaren concrete ervaring op de Noord-Amerikaanse markt waar we succesvol zijn met touringcars en touringcars voor personeelsvervoer voor privébedrijven. Sinds 1987 hebben we meer dan 10.000 voertuigen geleverd in Noord-Amerika. De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat de markt van het openbaar vervoer, met een totaal jaarlijks potentieel van 6.000 tot 8.000 voertuigen, voor Van Hool opportuniteiten biedt”, legt CEO Filip Van Hool uit.

"De aanwezigheid van hoog aangeschreven technische scholen en goed opgeleide werknemers, samen met de steun en medewerking van alle betrokken lokale partijen in Morristown, Hamblen County en Tennessee, overtuigde de Raad van Bestuur van Van Hool om de grootste investering ooit in de meer dan 70-jarige geschiedenis van Van Hool, buiten België, te doen", aldus Van Hool.

In de nieuwe fabriek zullen jaarlijks een 400-tal bussen gebouwd worden voor de Noord-Amerikaanse markt van het openbaar vervoer. De eerstesteenlegging van de nieuwe vestiging vindt plaats aan het einde van de zomer.

Buy American Act

Het was al bekend dat Van Hool een nieuwe fabriek zou bouwen in de VS. De busbouwer heeft nu al vestigingen in België en in Macedonië, maar om de Amerikaanse markt goed te kunnen bedienen moest er een Amerikaanse fabriek komen. De ‘Buy American Act’ die in voege is sedert 1982 stelt immers dat voertuigen die aan openbare besturen worden aangeboden voor 70 procent onderdelen van Amerikaanse leveranciers dienen te bevatten, 100 procent Amerikaans staal moeten bevatten en volledig in de VS gebouwd moeten zijn.

Impact in België

De vakbond ACV was eerder dit jaar nog ongerust over de impact op de werkgelegenheid in België, hoewel de directie verklaarde dat die miniem zou zijn. Van Hool wijst zelfs op "opportuniteiten" voor het personeel in Koningshooikt. Ingenieurs van het Belgische studiebureau van de busbouwer zullen de Amerikaanse bussen ontwerpen. Daarnaast zullen nieuwe Amerikaanse medewerkers in 2019 in Koningshooikt en Skopje (Macedonië) worden opgeleid.

"Onze ervaren medewerkers zullen hun nieuwe Amerikaanse collega's vertrouwd maken met de hoge kwaliteitsnormen en standaarden van Van Hool-voertuigen", zegt CEO Filip Van Hool. "Het wordt zelfs een uitdaging omwille van het feit dat we zo snel als mogelijk meer dan 200 openstaande vacatures moeten invullen."