Van Hool bouwt eerste volledig elektrische autocar voor Amerikaanse markt WAE/SPS

13u03

Bron: eigen berichtgeving, belga 3 Van Hool Economie Autobusbouwer Van Hool uit Koningshooikt bij Lier brengt in de eerste helft van 2019 een volledig elektrisch aangedreven autocar op de Noord-Amerikaanse markt. De bus krijgt een autonomie van zowat 300 kilometer, zo meldt Van Hool.

De elektrische bussen zijn vooral bedoeld voor woon-werkverkeer van groepen medewerkers of regelmatige transporten van personen over korte afstanden.



"Er rijden vandaag meer dan 10.000 Van Hool autocars en bussen op de Amerikaanse wegen, waaronder een aantal grote Silicon Valley-bedrijven die pendeldiensten voor hun medewerkers organiseren", zegt CEO Filip Van Hool, die van een aantal van die klanten de vraag kreeg naar volledig elektrisch aangedreven voertuigen.



ABC Companies, al drie decennia lang exclusief verdeler voor Van Hool in Noord-Amerika, zal instaan voor de verkoop, distributie en dienst naverkoop. De busbouwer gaat ook samenwerken met de Amerikaanse ontwikkelaar van batterijtechnologie Proterra. Het voertuig wordt ontworpen in Koningshooikt en zal uiteindelijk geproduceerd worden in de Van Hool-fabriek in Macedonië.



Van Hool werd opgericht in 1947 en stelt ruim 4.400 mensen tewerk, voornamelijk in Koningshooikt en Skopje.