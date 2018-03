Van Hool bouwt 58 'trambussen' voor Noorse Trondheim en heeft 200 openstaande vacatures Redactie

30 maart 2018

12u17

Bron: Belga 0 Economie Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt (Lier) mag 58 zogeheten 'trambussen' bouwen voor Trondheim, een stad in Noorwegen. DVolgende maand organiseert het bedrijf ook een jobdag voor ruim tweehonderd openstaande vacatures.

De 'ExQui.City'-trambussen van Van Hool zijn lagevloerbussen met vormelijke karakteristieken van een tram. Het Noorse Trondheim zal in totaal 58 dubbelgelede, 24 meter lange, hybride exemplaren inzetten. Daarvoor ondertekende Van Hool een contract met de operatoren 'Nettbuss' en 'Tide'. De eerste twee voertuigen worden in december geleverd, waarna de rest van de levering volgt tussen maart en juni.

Voor Van Hool is het het grootste order voor zijn trambus, die sinds 2011 op de markt is. Tot nog toe werden ruim 250 exemplaren besteld in elf landen.

Volgens een tevreden CEO Filip Van Hool werkte een eerdere bestelling in het Noorse Bergen als referentie: "Dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de keuze van Trondheim voor de Exqui.City als trambus. Ook dit is weer een opsteker voor de productievestiging in Koningshooikt waar de trambussen integraal zullen gebouwd worden. Het orderboek voor 2018 is zodoende omzeggens volledig gevuld."

Volgens Van Hool wordt het zelfs een uitdaging om meer dan tweehonderd openstaande vacatures in te vullen. Op zaterdag 21 april vindt een jobdag plaats op het bedrijf zelf.