Van de ene op de andere dag je inkomen verliezen: wat nu?

Economie In één klap al je inkomsten verliezen: je wenst het je ergste vijand niet toe, laat staan jezelf. Maar wat als je toch plots in een financiële hel terechtkomt? Waar kan je dan best aankloppen voor hulp? En is er wel genoeg hulp?

Stel je even het allerergste scenario voor: je krijgt ineens geen inkomen uit arbeid meer - niet als loontrekkende, niet als zelfstandige. Je komt ook niet in aanmerking voor een uitkering wegens werkloosheid, ziekte of invaliditeit. Je bezit geen inkomsten uit onroerend goed, zoals huurgelden, noch uit vermogen (aandelen, obligaties, antiek, auto’s, sieraden, een eigen woning, enzovoort). Op de koop toe heb je geen appeltje voor de dorst waarop je tijdelijk kan terugvallen.

Dat laatste klinkt misschien wat ongeloofwaardig, gezien onze reputatie van verwoede spaarders. Toch zitten de meesten onder ons snel door hun financiële reserves heen. Van de Belgen die plots zonder inkomen vallen, heeft bijna twintig procent na een maand al niets meer over.* En slechts één op de vijf is in staat om gedurende enkele maanden of langer dan één jaar het hoofd te bieden aan tegenspoed.

Recht op leefloon

Ook al heb je geen enkel inkomen, toch moet je allerlei vaste woon- en levenskosten blijven betalen: van huishuur, water en energie tot voeding en kledij. Een nogal onmogelijke opgave, zeker als je niet in staat bent om op korte termijn je inkomenssituatie te verbeteren.

Daarom kan je je in die omstandigheden maar beter zo snel mogelijk tot het OCMW van je gemeente wenden. Daar kan je immers terecht voor sociale bijstand. Zo kan je het OCMW vragen om je als laatste toevlucht een minimuminkomen of leefloon te verstrekken, tot je weer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Met andere woorden: tot je werk vindt of in aanmerking komt voor een werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Het leefloon in ons land ligt al jaren onder de officiële Europese armoedenorm

Dat leefloon is een vast bedrag per maand dat in principe zou moeten volstaan om de meest noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. In de praktijk ligt het leefloon in ons land wel al jaren onder de officiële Europese armoedenorm. Die geeft concreet aan welk inkomen iemand nodig heeft om in zijn of haar basisbehoeften te kunnen voorzien.

Je familiale toestand bepaalt het bedrag waarop je als leefloner recht hebt. Er bestaan drie categorieën:

1. Woon je alleen, dan heb je sinds dit jaar recht op een maandelijks basisbedrag van 940,11 euro (ter vergelijking: de Europese armoedenorm voor alleenstaanden ligt op 1187 euro).

2. Woon je met iemand samen met wie je de uitgaven voor het huishouden deelt (maar die niet noodzakelijk je partner hoeft te zijn), dan moet je het doen met 626,74 euro.

3. En heb je als samenwonende minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste, dan moet je het elke maand zien te rooien met 1.270,51 euro. Woon je in dat geval samen met een partner, dan geldt dat bedrag voor jullie beiden samen.

Ter vergelijking: de Europese armoedenorm voor een koppel met één kind jonger dan 14 jaar is 2.137 euro.

Bijkomende (financiële) steun

Voor het OCMW jou een leefloon toekent, zal het een onderzoek doen naar je bestaansmiddelen, om te verifiëren of je wel degelijk onvermogend bent. Meestal zal het ook bepaalde voorwaarden verbinden aan de toekenning van dat leefloon. Zo zal je niet alleen bereid moeten zijn om te werken, maar ook actief op zoek moeten gaan naar werk. Tenzij je dat echt niet kan, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen. Bij jongeren is het bovendien mogelijk dat het OCMW de ouders aanspreekt om een deel van het leefloon te betalen.

Wie een leefloon wil, moet bereid zijn om te werken en actief op zoek gaan naar werk

Kom je niet in aanmerking voor een leefloon of blijkt het toegekende leefloon niet te volstaan om in je levensonderhoud te voorzien, dan kan het OCMW je soms nog bijkomende steun bieden, al dan niet financieel. In functie van je persoonlijke of familiale toestand bepaalt het OCMW namelijk welke hulp voor jou het meest geschikt is. Naast financiële hulp kan dat bijvoorbeeld ook steun bij huisvesting zijn, medische of psychosociale hulp, rechtsbijstand, schuldbemiddeling, tot en met werkverschaffing.

Budgetbegeleiding

Helaas is het dezer dagen best mogelijk dat je werkt, maar toch niet of moeilijk rondkomt. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je ook voor hulp bij het OCMW aankloppen en bijvoorbeeld vragen om het verschil bij te passen, zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon. Of je vraagt om een eenmalige financiële steun, die je later of binnen een bepaalde termijn dan dient terug te betalen. Ten slotte kan het OCMW je bijvoorbeeld ook helpen om je budget opnieuw in evenwicht te brengen. Daartoe brengt het eerst je inkomsten en uitgaven in kaart, om vervolgens bepaalde kosten te schrappen of te verminderen, of extra inkomsten te creëren.

