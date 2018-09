Val van Lehman Brothers luidde tien jaar geleden de bankencrisis in IB

07 september 2018

06u14

Bron: Belga 1 Economie 15 september 2008. Voor menig bankier brengt die datum slechte herinneringen boven. Die dag vroeg de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in de nasleep van de kredietcrisis het faillissement aan. Wat volgde was een turbulente periode waarin verschillende banken wereldwijd de jaren nadien over de kop gingen.

In België moesten de meeste grootbanken bij de overheid aankloppen voor steun. Fortis Bank België werd zelfs verkocht aan BNP Paribas en de Belgische bankactiviteiten van Dexia werden genationaliseerd.

De kiem van de problemen lag in de Verenigde Staten, waar in 2007 de kredietcrisis was uitgebroken. Een afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt en toenemende wanbetalingen deden de vastgoedbubbel barsten en zorgden voor een crisis in de financiële wereld.

Bankrun

Het probleem zat hem bij de zogenaamde 'subprimes' of leningen die op grote schaal toegekend waren aan mensen die eigenlijk geen lening konden dragen. Die subprimes waren bovendien vaak herverpakt in ingewikkelde financiële producten die de banken onderling verhandelden, maar die onverkoopbaar werden toen de vastgoedcrisis uitbrak.

Een ander teken aan de wand was er in 2007 reeds in het Verenigd Koninkrijk. Door de kredietcrisis moest de bank Northern Rock bij de Britse centrale bank aankloppen voor steun. Het nieuws zorgde voor een 'bankrun', met lange rijen Britten die hun geld wilden weghalen bij hun bankkantoor. Uiteindelijk nationaliseerde Downing Street de bank.

Europese schuldencrisis

Eind 2008 ging de bankencrisis over in een algemene economische crisis. Eind 2009 kwam daar nog de schuldencrisis in Europa bij, met Griekenland als grootste exponent.

In eigen land was Fortis eind september 2008 de eerste die in de problemen kwam. Finaal kwam het tot een deal tussen de federale regering en de Franse grootbank BNP Paribas. Die nam drie kwart van de Belgische banktak over en het beursgenoteerde Fortis vervelde tot een zuivere verzekeraar, het huidige Ageas.

Snel na Fortis volgde Dexia, met een eerste redding door de overheden. Dat bleek eind 2011 niet voldoende en de Belgische banktak werd genationaliseerd, nu Belfius. De resterende activa bleven in "bad bank" Dexia, waarvoor de ontmanteling werd opgestart. Nog een jaar later volgde een herkapitalisering van Dexia.

Ook KBC werd, in verschillende etappes, gestut. De Vlaamse en de federale regering schoten te hulp. Eind 2015 is alle steun terugbetaald en de bank-verzekeraar bleef op eigen poten staan.

En dan was er nog verzekeraar Ethias. Die kreeg eind 2008 1,5 miljard euro hulp van de federale overheid en van Vlaanderen en Wallonië.