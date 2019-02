Vakbonden willen dat regering loonwet aanpast voor loonsverhoging van meer dan 0,8 procent KG ADN

05 februari 2019

09u08

De loonwet moet worden aangepast, zodat vrije onderhandelingen mogelijk zijn en er meer dan 0,8 procent loonopslag mogelijk is. Dat hebben de vakbonden vandaag gezegd voor aanvang van een ontmoeting met premier Charles Michel. Een aanpassing van de loonwet ligt evenwel niet op tafel, aldus minister van Werk Kris Peeters.

Het tweejaarlijks loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers zit op een dood spoor. Na amper enkele dagen onderhandelingen bleek een akkoord half januari onmogelijk. De vakbonden vinden een loonsverhoging van 0,8 procent bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende.



De werkgevers zeggen zich aan de wet te houden. De berekeningen volgens de loonwet resulteerden deze keer in een maximale marge waarmee de lonen mogen stijgen van 0,8 procent. De vakbonden kondigden voor 13 februari een nationale staking aan.



Na het afspringen van het overleg riep de regering de sociale partners op het overleg voort te zetten. Vanochtend werden de vakbonden ontvangen door premier Michel, minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

“Gerechtvaardigde eis”

De vakbonden hopen van de regering te horen dat ze de loonwet zal aanpassen. "Een loonnorm van 0,8 procent is onvoldoende. De regering moet de wet aanpassen. Desnoods via het parlement. Dat is een gerechtvaardigde eis", aldus Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond, bij aanvang van de ontmoeting. Of het overleg nog een kans van slagen heeft, hangt af van de mogelijkheden die de regering en de werkgevers bieden, aldus nog Coppens. Tussen de standpunten van bonden en werkgevers gaapt alvast nog een 'grand canyon', stelt hij.

Ook ACV-voorzitter Marc Leemans hoopt van de regering te horen dat die de loonwet zal aanpassen. De huidige wet maakt immers "vrije onderhandelingen onmogelijk", dixit Leemans, die wel “weinig hoop” koestert. “Als de regering een wet kan maken, kan ze die ook wijzigen. Ze moet maar een meerderheid zoeken”, argumenteerde hij.

“Niet op tafel”

Een aanpassing van de wet “ligt niet op tafel”, klinkt het bij minister van Werk Kris Peeters. “In lopende zaken zou dit ook niet lukken”, aldus nog Peeters. De minister hoopt dat een akkoord tussen de sociale partners alsnog mogelijk is, en waarschuwde voor “alle gevolgen van dien” indien dat er niet komt. “Dit is een zeer delicate situatie. Er komt best een akkoord. We hopen op een voortzetting van het overleg.”

De staking die gepland is op 13 februari is daarbij problematisch. “De staking is een groot probleem. Er staat veel op het spel”, aldus nog Peeters. Die haalde ook nog uit naar de houding van de N-VA. “Enerzijds zeggen ze dat de loonwet moet worden gerespecteerd, anderzijds dat het interprofessioneel overleg moet stoppen. Ik begrijp hun positie niet.”

“Voldoende ingrediënten voor lekker gerecht”

Deze namiddag was nog een onderhoud gepland met de werkgevers. “Wij willen een akkoord maken”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Maar daarvoor moet je met twee zijn.” De eis van de vakonden is volgens Timmermans in de huidige politieke context niet realistisch. “Er is meer te bereiken aan de onderhandelingstafel”, zegt hij. “Onze deur staat open. We kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld over een tussenkomst voor openbaar vervoer, over maaltijdcheques, over bonussen.” Er liggen volgens de VBO-topman voldoende ingrediënten op tafel om “een lekker gerecht” te maken.

Ook de gedelegeeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo, Danny Van Assche, toonde zich vragende partij om tot een interprofessioneel akkoord te komen. “Wij zijn bereid rond de tafel te gaan zitten. We willen graag een interprofessioneel akkoord. Dat moet lukken.” Hij benadrukte het belang van zo’n loonaakkoord voor de Belgische economie. “Ons land kan stabiliteit gebruiken.”