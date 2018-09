Vakbonden: "Wij zullen niet in Ryanair-val trappen. Staking gaat door" SPS

19 september 2018

12u53

Bron: Belga 0 Economie "Wat luchtvaartmaatschappij Ryanair voorstelt in haar brief, is onvoldoende. De staking van 28 september op Europees niveau gaat door." Dat zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC-NVK. Die zit daarmee op dezelfde lijn als zijn Franstalige collega's van CNE.

Ook Buekenhout leest in de brief "een aantal zaken die niet correct zijn". Zo spreekt de maatschappij alleen over de werknemers met Ryanair-contracten, terwijl velen onder contract staan bij een onderaannemer (zoals Crewlink en Workforce). Dat Ryanair bereid is Belgische contracten te hanteren vanaf 1 maart 2020, vindt de vakbondsman ook veel te laat.

"Wij als LBC-NCK/CNE willen niet in de Ryanair-val trappen. De reacties op de werkvloer zijn negatief", aldus nog Buekenhout. "We vinden dit onvoldoende en dus gaat de staking door."

Die staking, op 28 september, is er eentje van het cabinepersoneel van Ryanair in vijf landen (België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal). Ze is aangekondigd als "de grootste staking ooit bij Ryanair". Ook in Italië, waar er vorige week een voorakkoord over een cao voor het cabinepersoneel werd bereikt, zou de staking toch doorgaan.

Ryanair heeft de bonden LBC-NVK en CNE gevraagd om ten laatste vrijdag een officiële reactie op de brief te bezorgen.