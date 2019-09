Vakbonden voeren actie bij verzekeraar AXA voor koopkrachtverhoging SPS

24 september 2019

10u25

Bron: Belga 0 Economie De vakbonden hebben vanochtend aan de hoofdzetel van verzekeraar AXA in Brussel een flyeractie gevoerd om het personeel te sensibiliseren over de gevraagde koopkrachtverhoging van 1,1 procent die uitblijft. Het sociaal overleg blijft intussen opgeschort. De vakbonden hielden gisteren ook al halt bij Belfius Insurance.

Met een kleine act aan de ingang werd extra duidelijk gemaakt dat het personeel in de verzekeringssector lijdt. Een AXA-werknemer lag in coma op een ziekenhuisbed terwijl twee rijke verzekeraars haar van zuurstof moesten voorzien met meer koopkracht, maar die bleef uit.

De acties moeten de druk verhogen op de werkgevers, nu onderhandelingen tot nader order zijn opgeschorst. De vakbonden eisen een koopkrachtverhoging met 1,1 procent, zoals onder meer is overeengekomen voor de 400.000 werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200).

"Wij eisen meer koopkracht, maar zij bieden een recurrente premie van 100 euro. Dat staat niet in verhouding met die 1,1 procent", aldus Alain Vlaemynck van de liberale vakbond ACLVB. "Ze zeggen dat ze een sector 'in herstel' zijn en verschuilen zich daarachter.”

"We hebben gekeken naar de balans in 2018 en daar zien we dat er 300 miljoen euro aan salarissen en 500 miljoen euro aan dividenden is uitbetaald", vult Patricia Van Walle van CNE aan.



Het stoot de vakbonden ook tegen de borst dat in 2016 het ontslag van 650 mensen werd aangekondigd, maar intussen volgen er aanwervingen van jonge werknemers voor hetzelfde werk. "Een simpele vermindering van kosten", aldus Vlaemynck.