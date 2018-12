Vakbonden vinden voorstellen van bpost onvoldoende SPS

06 december 2018

14u44

Bron: Belga 3 Economie De achterban van de socialistische overheidsvakbond ACOD heeft de voorstellen van de directie van bpost een onvoldoende gegeven. Eenzelfde geluid valt te horen bij de christelijke vakbond, waar de consultatie nog loopt. De voorstellen van de directie kwamen er eind november na lange onderhandelingen met de bonden. Voorafgaand werd dagenlang gestaakt bij het postbedrijf.

Maar na consultatie van de achterban bleek dat er bij de leden nog heel wat “dwingende vragen” leven, aldus Jean-Pierre Nyns. “De voorstellen worden als onvoldoende beschouwd”, zegt de ACOD-secretaris. Vooral de directievoorstellen die het vertrouwen dienen te herstellen, roepen vragen op. “Dat ligt erg moeilijk. Het vertrouwen is de laatste jaren ondermijnd.”

“Er liggen wel goede zaken op tafel. Maar het volstaat niet. Op 20 december is er opnieuw een paritair comité. Dan zullen we eens serieus moeten babbelen met de directie. Dit is nog niet afgelopen”, aldus Nyns nog. Het is nog niet duidelijk wat de andere vakbonden hebben beslist.

Of dit betekent dat er opnieuw acties komen, is evenmin duidelijk. De vakbondsman wil niet vooruitlopen op de zaken.

Eenzelfde geluid valt te horen bij de christelijke vakbond, waar zowat de helft van het de achterban is geconsulteerd. Maar veel optimisme is er niet over de inhoud van de voorstellen. “Onvoldoende in de huidige staat”, aldus Stéphane Daussaint van ACV Transcom. Dat geldt zowel voor de CAO als voor het herstel van het vertrouwen. Het personeel is erg sceptisch over de aankondigingen van de directie, zo klinkt het bij de christelijke vakbond.

De voorstellen van de directie volgden op dagen van stakingen bij het postbedrijf begin november, als reactie op onder meer een personeelstekort en hoge werkdruk bij bpost. Dat leidde tot een sociaal voorakkoord, maar dat kreeg uiteindelijk een onvoldoende mee van de vakbonden. Daarop volgde nieuw overleg, dat leidde tot nieuwe voorstellen door bpost. Het gaat om een voorstel tot CAO, een voorstel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en een voorstel om het vertrouwen te herstellen.