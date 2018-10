Vakbonden stellen delegatie samen om met Ryanair te onderhandelen jv

11 oktober 2018

17u03

Bron: belga 0 Economie De christelijke, socialistische en liberale vakbond zijn het eens geworden over de samenstelling van een vakbondsdelegatie voor de onderhandelingen met Ryanair. Dat is vernomen bij de christelijke vakbond.

"Een vakbondsdelegatie is geïnstalleerd", zegt vakbondsman Paul Buekenhout (LBC-NVK). De vakbondsvertegenwoordigers die aangeduid zijn, zullen met de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van het Belgische personeel.

Ryanair-topman Michael O'Leary had dinsdag tijdens een persconferentie in Brussel nog te kennen gegeven dat hij bereid is om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen voor het Belgisch personeel vanaf 1 januari of zelfs vroeger, maar dat hij wacht op de aanstelling van een vakbondsdelegatie om aan de onderhandelingstafel te komen.

De samenstelling van de vakbondsdelegatie zal vanavond doorgestuurd worden naar de zetel van Ryanair in Dublin. "We zullen zien of mijnheer O'Leary zijn beloftes zal naleven rond sociale bescherming van deze vakbondsvertegenwoordigers", aldus vakbondssecretaris Didier Lebbe (CNE).

De vakbonden tonen zich tevreden om in gemeenschappelijk front te kunnen werken in het dossier, "in het belang van de werknemers".