Vakbonden Janssen Pharmaceutica naar rechtbank omdat er “te veel kaderleden zijn” KVE

20 januari 2020

08u37

Bron: GVA 2 Economie De vakbonden bij Janssen Pharmaceutica in Beerse stappen naar de rechtbank omdat de geneesmiddelenproducent te veel kaderleden zou hebben. Hierdoor heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) steeds minder impact. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

De zaak wordt aangespannen door de socialistische, christelijke en liberale vakbond. Het is de arbeidsrechtbank van Turnhout die de zaak deze voormiddag behandelt. “In 2004 behoorde 35 procent van het personeelsbestand tot het kader, nu is dat al 59 procent of 2.900 van de 4.886 werknemers”, zegt Peter Goris van de christelijke vakbond ACV aan Gazet Van Antwerpen.

Volgens de vakbondsman hebben ook mensen die puur uitvoerende taken doen nu het statuut van kaderlid. Hierdoor heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) steeds minder impact - menen de vakbonden - omdat de cao alleen voor bedienden geldt en niet voor kaderleden. “Daardoor kunnen we minder syndicale bijstand geven”, legt Goris uit.

Janssen Pharmaceutica had gehoopt dit in onderling overleg te regelen en betreurt de beslissing van de vakbonden om naar de rechtbank te stappen.