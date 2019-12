Vakbonden ING voeren actie aan drie kantoren: “Medewerkers zitten op hun tandvlees” SVM

10 december 2019

09u03

Bron: Belga 2 Economie De vakbonden bij ING Bank voeren vandaag actie. Militanten verzamelen tussen 9 en 12 uur aan drie kantoren -op de Kouter in Gent, Marnix in Brussel en het kantoor in Bergen- om hun ongenoegen te uiten over de gevolgen van het transformatieplan voor het resterende personeel. De actie is in de eerste plaats symbolisch. Er zou niet gestaakt worden, klinkt het bij de bonden. "Maar we willen wel een duidelijk signaal geven aan de directie dat er bijgestuurd moet worden", aldus Filip De Sutter van ACV Puls.

In oktober 2016 kondigde ING Belux aan dat ze van de 9.700 voltijdse banen er tegen 2021 3.300 wilde schrappen. Voor duizenden werknemers die bij de bank aan de slag bleven, veranderde de jobinhoud. Ook in het kantorennetwerk werd flink gesnoeid. De bedoeling was om de klant nog meer digitaal te laten bankieren.

“Vrees is bewaarheid geworden”

Maar drie jaar na de start van de operatie zit het personeel volgens de bonden op zijn tandvlees. "We hebben een heel goed sociaal plan voor de vertrekkers uit de brand kunnen slepen. Maar wat we vreesden -dat men te snel wilde gaan met de transformatie- is bewaarheid geworden", aldus De Sutter.

Hij wijst erop dat er op heel wat diensten of kantoren met minder personeel wordt gewerkt, terwijl de digitalisering en/of automatisering niet altijd kan volgen. "De dagdagelijkse problemen blijven zich opstapelen. Steeds meer medewerkers zitten op hun tandvlees door het schrijnende personeelstekort, haperende tools en middelen of gebrek aan kwalitatieve opleiding", klinkt het. Volgens de bonden leidt dit ook tot morrende klanten. “Ze worden krampachtig richting digitalisering geduwd en moeten steeds meer betalen voor service."

“Constante druk”

Met hun actie van vandaag willen de vakbonden duidelijk maken dat de directie moet ingrijpen. "Eén maatregel zal niet volstaan. De directie moet met een uitgebreid plan van aanpak komen", aldus De Sutter. Hij hoopt dat dit vanaf januari onderhandeld kan worden.

"Niemand kan maanden of jaren blijven presteren onder constante druk, spanning en onzekerheid. Wij willen erkenning voor de inspanningen van het personeel, werkbaar werk en opnieuw arbeidsvreugde op de werkvloer. Wij willen een duidelijk toekomstperspectief voor onze mensen, zodat zij gemotiveerd voor een superieure klantervaring kunnen blijven zorgen", verwoordt zijn collega-secretaris Herman Vanderhaegen het.