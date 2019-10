Vakbonden heffen stakingsaanzegging op na urenlange onderhandelingen met directie supermarktgroep Mestdagh IB

08 oktober 2019

03u53

Bron: Belga 0 Economie Bij supermarktgroep Mestdagh hebben vakbonden en directie na negen uur van onderhandelingen een doorbraak bereikt. De gesprekken hebben geresulteerd in een "toezegging" van de directie, waarna de stakingsaanzegging werd opgeheven. Dat meldt Myriam Delmée van de Franstalige socialistische vakbond SETca deze nacht via Facebook.

"Over enkele uren zullen we de toezeggingen van de directie aan de werknemers toelichten. De stakingsaanzegging is opgeheven", klonk het rond 1 uur. "We gaan ons evenwel niets laten wijsmaken en zullen waakzaam blijven om ervoor te zorgen dat de directie haar engagement nakomt", vervolgde Delmée.

Het distributiecentrum van de groep in Gosselies werd al sinds middernacht zondag geblokkeerd en de vakbonden hadden er een stakingspost opgezet. Bonden en directie zaten sinds maandag 15 uur samen om een uitweg te zoeken in het conflict.

Sociaal akkoord

Bij Mestdagh werd eind vorig jaar een sociaal akkoord ondertekend over een herstructurering, waarbij er tot 360 banen zouden verdwijnen. De bonden dienden in september een stakingsaanzegging in om te protesteren tegen de extra flexibiliteit voor de werknemers die in het kader van de herstructurering werd geïntroduceerd. Zo verliep een en ander volgens de vakorganisaties te weinig gestructureerd en moesten werknemers in de winkels al taken uitvoeren waarvoor ze nog niet opgeleid zijn.

Mestdagh baat in België vestigingen van Carrefour Market uit.