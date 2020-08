Vakbonden: "FNG kan vanaf vandaag lonen niet meer betalen" TTR

01 augustus 2020

12u44

Bron: Belga 8 Economie Het personeel bij modegroep FNG ontvangt vanaf vandaag geen loon meer. Dat zegt vakbond ACV Puls in een persbericht. Volgens CEO Paul Lembrechts gaat het om een probleem voor dit weekend, omdat de bankrekeningen geblokkeerd zijn en er pas maandag een curator zou worden aangesteld.

Vrijdag legde modegroep FNG voor de Mechelse ondernemingsrechtbank de boeken van twintig vennootschappen officieel neer. Volgens het bedrijf zelf trokken banken uiteindelijk de stekker uit het bedrijf, door uitstaande kredieten op te eisen en bankrekeningen te blokkeren.

CEO Paul Lembrechts kondigde vrijdag aan dat FNG vanaf 1 augustus de lonen niet meer kan betalen, meldt christelijke vakbond ACV Puls zaterdag. "Lembrechts zegt geschrokken te zijn van de ongezien agressieve demarches van de banken. Die maken het bijzonder moeilijk om de continuïteit in de Belgische winkelketens te verzekeren", schrijft de vakbond in een persbericht.

Volgens Lembrechts gaat het om een probleem voor dit weekend. "De lonen voor juli zijn betaald op de 25ste, toen we nog toegang hadden tot onze bankrekeningen. Die toegang hebben we nu niet meer, dus wij als management kunnen niet meer garant staan voor de betaling. De banken, die op dit moment economisch eigenaar zijn van de vennootschappen, hebben ons vrijdagnamiddag laten weten niet garant te willen staan voor de lonen. Dat hebben we aan de werknemers gecommuniceerd."

Faillissement

Op maandagochtend zal de ondernemingsrechtbank wellicht het faillissement van de vennootschappen bevestigen. "Op dat moment wordt een curator aangesteld, die op zijn beurt met de banken zal overleggen over de lonen", zegt Lembrechts. "Maar voor dit eerste soldenweekend is er voorlopig dus een probleem."

Nog volgens ACV Puls zou FNG haar werknemers op dit moment verplichten om te gaan werken, maar dit wordt door Lembrechts ontkend. "Er is geen sprake van een verplichting. Als werkgever geven wij de mogelijkheid om te komen werken, maar we hebben heel duidelijk gemaakt geen onwettige afwezigheden te zullen opnemen. De werknemer kan dus zelf beslissen of hij dit weekend komt werken of niet."

Over welke winkels van de modegroep er op de eerste soldendag precies open zijn, bestaat voorlopig onduidelijkheid. "Bij CKS heb ik vrijdag te horen gekregen dat ze zaterdag bijna allemaal zouden openen", zegt Lembrechts. "Op de winkels van Brantano heb ik minder zicht, maar ook daar zou een belangrijk aantal winkels open zijn."

Toch heeft ACV beslist om de situatie als staking te erkennen. "Wij willen de werknemers niet in onveilige toestanden storten, als ze weigeren om in deze penibele omstandigheden gratis te gaan werken, mogen ze thuis blijven", zegt vakbondsman Sven De Scheemaeker.