Vakbonden: "Flexi-jobs bij kappers? Compleet ondoordacht"

Bron: Belga

Bron: Belga 0 Thinkstock Economie De vakbonden in de kapperssector trekken aan de alarmbel over de plannen van de regering om ook bij de kappers het statuut van flexi-job te introduceren. "Dit is een compleet ondoordachte maatregel", zegt Theo De Rijck, secretaris van ACVBIE. Volgens hem is dit geen oplossing voor zwartwerk in de sector, maar zal het daarentegen vaste banen vernietigen. De bonden dringen aan op overleg met de bevoegde staatssecretaris, Philippe De Backer (Open Vld).

Flexi-jobs werden twee jaar geleden ingevoerd in de horecasector, in de strijd tegen zwartwerk. Het gaat om bijverdienbanen voor wie elders al vier vijfde werkt. Men kan onbeperkt bijklussen, zonder sociale bijdragen te moeten betalen.



In het Zomerakkoord is overeengekomen dat dit systeem van flexi-jobs zal worden uitgebreid, onder meer naar de kleinhandel en naar kapperszaken. Maar bijna twee maand na de aankondiging heerst er nog grote onduidelijkheid. De vakbonden zijn ongerust en dringen aan op overleg.

Photo News Philippe De Backer.

Nooit vraag geweest

Volgens ACVBIE-secretaris De Rijck is er nooit een vraag geweest vanuit de kapperssector om flexi-jobs in te voeren. "De werkgevers verzekeren ons dat ze hierover niet werden geconsulteerd. Wie wil zijn haar trouwens laten knippen of kleuren door een niet-ervaren of zelfs niet-opgeleide gelegenheidswerker?"



Hij ziet er ook het nut niet van in. "Wij kennen de voorwaarden nog niet, komt er bijvoorbeeld een witte kassa? Maar onze sector wordt niet zoals de horeca geconfronteerd met veel gelegenheidszwartwerk."

Onzekere uren

De vakbondsman vreest daarentegen dat die flexi-jobs banen zullen vernietigen. In de kapperssector zijn immers heel wat ketens actief die constructies zouden kunnen opzetten. "Binnen die ketens gaat het om aparte franchisewinkels. Personeel zou dan een 4/5de contract krijgen en onbeperkt gaan 'bijverdienen' in andere vestigingen van dezelfde keten." De Rijck vreest dat het personeel hiertoe verplicht zal worden, met onzekere uren of lange dagen tot gevolg. "Dit zal vaste en voltijdse banen vernietigen."



In de sector werden de jongste jaren ook maatregelen genomen om het werk aantrekkelijker te maken (zoals premies voor kinderopvang; nvdr). "Maar met de flexi-jobs dreigen die maatregelen teniet te worden gedaan." In de kapperssector werken ongeveer 15.000 mensen.