Vakbonden en werkgevers willen minimumloon laten stijgen IB

08 oktober 2019

04u45

Bron: Belga 1 Economie De vakbonden en de werkgeversorganisaties willen de minimumlonen in ons land met 3,5 procent laten stijgen. Dat meldt De Tijd vandaag. De sociale partners raakten het daarover eens in de Groep van Tien, hun belangrijkste overlegorgaan. Dat bevestigen zowel de bonden als de werkgevers aan de krant.

Het plan is de minimumlonen in november met 1,1 procent te verhogen, in april met 2,4 procent. Het minimumloon voor wie ouder dan twintig jaar is bedraagt op dit moment 1.655 euro bruto per maand. Een loonsverhoging van 3,5 procent staat voor een opslag van 58 euro bruto. 136.000 mensen kunnen van de maatregel profiteren.

Voor de bonden zijn hogere minimumlonen een strijdpunt, voor de werkgevers liggen ze gevoelig. De Belgische minimumlonen behoren tot de hoogste van Europa. Een verdere stijging betekent hogere loonkosten. Volgens werkgevers dreigt personeel dan te duur te worden. De verhoging van 1,1 procent is verworven, met een verdere stijging van 2,4 procent willen ze alleen instemmen als ze worden gecompenseerd. Over de mogelijke compensaties zijn de sociale partners het nog niet eens. Een mogelijkheid is een gerichte lastenverlaging voor lonen onder 1.900 euro.

Over de compensaties wordt volgende week aan de tafel van de Groep van Tien overlegd. Zodra het akkoord definitief is, is het de gewoonte dat de federale regering het uitvoert. Omdat de regering-Michel in lopende zaken is, belandt het dossier evenwel op de tafel van de volgende federale regering.