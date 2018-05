Vakbonden en directie Lidl bereiken akkoord, alle winkels weer open Gunter Van Stappen en Koen Van De Sype

01 mei 2018

10u54

Bron: VTM Nieuws 1865 Economie De directie en vakbonden van warenhuisketen Lidl hebben een akkoord bereikt in het sociaal conflict. Dat melden Lidl en de liberale vakbond ACLVB. " Tot het afsluiten van een nieuwe cao zal per filiaal één persoon extra ingezet worden, goed voor 42 uur extra per week", klinkt het in een persmededeling van Lidl. "Alle partijen streven er ook naar om zo snel mogelijk tot die nieuwe cao te komen." Vanaf vandaag zouden alle filialen van de keten weer open zijn.

"We zijn tot een akkoord gekomen", zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl België. "Alle partijen engageren zich om snel tot een nieuwe cao te komen. In afwachting zal één persoon extra per winkel ingepland worden. Hiermee bereiken we opnieuw sociale vrede en alle acties van de vakbonden zullen worden stopgezet. Vanaf woensdag zullen alle Lidl-filialen weer open zijn.”

Werkdruk

Bij supermarktketen Lidl werd zeven dagen op rij gestaakt omwille van de te hoge werkdruk. Per winkel zijn er gemiddeld zeven mensen continu aan het werk en dat veroorzaakt druk op het personeel. “Bij Lidl weet het personeel perfect hoeveel tijd het heeft om klanten te bedienen, rekken te vullen, brood af te bakken en de winkel te bevoorraden. Dat staat in schema’s en dat geeft werkdruk”, zegt het personeel aan VTM NIEUWS-journalist Wim Naert. (lees hieronder verder)

Een directievoorstel voor een tijdelijke oplossing werd aan de werknemers voorgelegd. De christelijke en de liberale vakbond verdedigden het voorstel bij hun achterban, maar de socialistische bond nam geen genoegen met de tekst. Die vakbond blokkeerde de voorbije dagen dan ook alle distributiecentra van Lidl, waardoor bevoorrading in de winkels moeilijk verloopt.

Werklast

Gisteren vond een nieuw overleg plaats tussen directie en vakbonden en met succes. In het kader van de nieuwe cao zal er volgens de directie van Lidl onder meer gesproken worden over de organisatie van het werk, het vereenvoudigen van de taken, de vermindering van de werklast, de stabiliteit van de werkuren, een contractverhoging voor deeltijdse werknemers, een kader rond studentenarbeid en flexibiliteit, de taken en uitbreiding van de vliegende ploeg en het welzijn van de werknemers. (lees hieronder verder)

BBTK, dat vrijdag nog het voorstel van de directie afwees, laat via Twitter weten dat de nodige tijd zal worden uitgetrokken om een cao af te sluiten in plaats van de aanvankelijk voorgestelde zes maanden. "De 42 uur zijn verworven. We hebben volgehouden. Woensdag beginnen de echte onderhandelingen #samensterk. Bedankt aan alle werknemers en hun volharding in de strijd! Prettig 1 meifeest", klinkt het. (lees hieronder verder)

Lidl: akkoord: we zullen de nodige tijd hebben om een cao af te sluiten ipv 6 maanden. De 42 uur zijn verworven. We hebben volgehouden. Morgen beginnen de echte onderhandelingen #samensterk. Bedankt aan alle werknemers en hun volharding in de strijd! Prettig 1 meifeest https://t.co/8X0vd7vJGs BBTK_ABVV(@ BBTK_ABVV) link

Thomas Vanbiervliet van ACLVB bevestigt in een communiqué dat er een akkoord is, maar waarschuwt tegelijk dit pas het beginpunt is. "We kunnen het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. We hopen dan ook dat de onderhandelingen geen processie van Echternach worden, maar dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt", zegt hij.

De vakbond stelt vast "dat de basis van het akkoord bij Lidl van afgelopen vrijdag dezelfde is gebleven" en besluit dat het ACLVB de komende maanden haar verantwoordelijkheid zal nemen om tot een goed akkoord te komen.