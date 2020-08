Vakbonden Camaïeu fel tegen eventuele overname door huidig management IB

11 augustus 2020

04u42

Bron: Belga 0 Economie Bij het in moeilijkheden geraakte Camaïeu verzetten zowel de Belgische, Franse als Luxemburgse vakbonden zich tegen een mogelijke overname van het bedrijf door het directiecomité en het huidige management van de modeketen. Dat hebben ze vandaag gezegd.

Ze hebben geen vertrouwen meer in CEO en hoofdaandeelhouder Joannes Soënen, die ze ervan beschuldigen het faillissement van de Belgische, Luxemburgse en Zwitserse filialen van de keten te hebben georganiseerd. Soënen zelf wijst de beschuldigingen categoriek van de hand.

Bij de Franse damesmodeketen werd enkele weken geleden een procedure van gerechtelijke organisatie aangekondigd, nadat de keten in moeilijkheden was gekomen als gevolg van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. De Franse vakbonden vermoeden echter dat er achter de demarche een "strategie" en "een verkapt sociaal plan" schuilgaat.

De Franstalige christelijke bediendebond CNE verklaarde op zijn beurt over gegevens te beschikken waaruit zou blijken dat modeketen Camaïeu het faillissement van zijn filialen in België, Luxemburg en Zwitserland georganiseerd zou hebben door hun bankrekeningen leeg te halen. Op die manier zou het bedrijf de wet-Renault hebben willen omzeilen.

Vakbonden verzetten zich

Vandaag benadrukten de Franstalige Belgische vakbonden CNE en Setca alsook de Franse bonden CGT, Force Ouvrière en CFDT en de Luxemburgse organisatie OGBL dat ze niet willen dat het directiecomité en het huidige management aantreden als toekomstige overnemers van het bedrijf.

"We zijn er diep van overtuigd dat onze CEO Joannes Soënen op de gerechtelijke organisatie van het bedrijf in Frankrijk heeft aangestuurd zodat hij zijn bedrijf aan een lagere kostprijs en gezuiverd van schulden weer kon recupereren", schrijven ze in een persbericht.

“Alles werd in maart geregeld”

De vakorganisaties vermoeden "dat alles in maart al geregeld werd."

De bonden eisen dat er door het gerecht in de drie landen een onderzoek wordt geopend en dat er, in overleg met de vakbonden, een "echt herstructureringsplan' wordt opgesteld indien er geen overname komt voor filialen of bepaalde winkels. Gebeurt er niets en wordt er geen echt onderzoek geopend, of blijkt de huidige aandeelhouder weerhouden te zijn als overnemer, dan zullen er acties volgen, waarschuwen ze.