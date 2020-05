Vakbonden Brussels Airlines weigeren voorlopig onderhandelingen over "onwettige" voorstellen TT

14 mei 2020

19u15

De vakbonden van Brussels Airlines weigeren voorlopig met de directie van de luchtvaartmaatschappij over de arbeidsvoorwaarden van het personeel te onderhandelen, zolang er geen duidelijkheid is over de nabije toekomst van het bedrijf. Dat melden ze in een gezamenlijk persbericht. De directie kondigde dinsdag een herstructureringsplan aan waarbij duizend banen op de tocht staan. De voorstellen van de directie bestempelen de bonden donderdag als "onwettig".

ACV Puls/CNE, ACLVB/CGSLB en BBTK/Setca kwamen vanmiddag samen om de voorstellen die dinsdag voorgelegd werden te bespreken. Ze concluderen dat "er voor ons geen sprake van is om over de arbeidsvoorwaarden van het personeel te praten, zolang we niet meer weten over de nabije toekomst van het bedrijf". Ook zijn de voorstellen die momenteel op tafel liggen volgens de bonden "niet ernstig, niet realistisch, niet onderhandelbaar en zelfs onwettig".

De Belgische regering en Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, onderhandelen nog over eventuele staatssteun. Die is onontbeerlijk voor het overleven van de luchtvaartmaatschappij. Carsten Spohr, CEO van Lufthansa, ontmoet morgen premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).



De vakbonden eisen van het huidige management, de Belgische regering en de directie van Lufthansa zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toekomst op korte, middellange en lange termijn van Brussels Airlines. Ze waarschuwen ook dat ze op de ondernemingsraad maandag de procedure-Renault zullen volgen zoals die wettelijk beschreven is. "We gaan dus praten over de toekomst van het bedrijf in het kader van fase 1 van de wet-Renault (informatie-consultatie). We gaan dus niet over fase 2 praten (sociaal plan)."

