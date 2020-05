Vakbonden Brussels Airlines stellen honderd vragen: “We willen onderhandelen, maar niet met de rug tegen de muur” SVM

15 mei 2020

20u57

Bron: Belga 10 Economie De vakbonden bij Brussels Airlines hebben de directie een honderdtal vragen bezorgd om meer informatie te krijgen over de aangekondigde herstructurering bij de luchtvaartmaatschappij. Dat deden ze in de aanloop naar een ondernemingsraad die maandag op het programma staat. De bonden herhalen ook dat ze zich niet zullen laten opjagen om alles tegen eind mei goed te keuren, zoals de directie zou willen.



De directie kondigde dinsdag een herstructureringsplan aan waarbij duizend banen op de tocht staan, een kwart van het personeelsbestand van Brussels Airlines. De procedure van de wet-Renault werd opgestart, en die start met een informatie- en consultatiefase. Het is in dat kader dat de vakbonden vragen kunnen formuleren.

"Die gaan bijvoorbeeld over het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal naakte ontslagen en over een eventueel sociaal plan", aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond. "We geven ook aan dat het moeilijk is om over loon- en arbeidsvoorwaarden te praten als er geen duidelijkheid is over de toekomst van het bedrijf." Zo lopen er nog gesprekken tussen moedergroep Lufthansa en de federale regering over overheidssteun.

“Nauwgezet de wet-Renault volgen”

Anita Van Hoof van de socialistische vakbond herhaalt nog eens dat de vakbonden de wet-Renault nauwgezet willen volgen. Dus eerst een informatie- en consultatiefase, en daarna pas onderhandelingen over een sociaal plan. "We krijgen een herstructurering voorgeschoteld en een stapel cao's met allemaal nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden, en ze verwachten dat wij op twee weken tijd alles ondertekenen", hekelt ze. "Dat is allemaal technische materie, we gaan dat eerst bekijken. We willen onderhandelen, maar niet met de rug tegen de muur. De wet-Renault is er om mensen te beschermen en de tijd te nemen om duidelijkheid te krijgen", aldus nog de vakbondsvrouw.

Maandag zitten vakbonden en directie voor het eerst samen over het aangekondigde herstructureringsplan. Het is de bedoeling dat Brussels Airlines een kwart kleiner wordt. Wie bij de maatschappij kan blijven, zou moeten inleveren.

