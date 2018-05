Vakbonden bpost verlaten boos sociaal overleg: "De top bedient zichzelf goed, het personeel moet het met steeds minder doen" TT

03 mei 2018

14u29

Bron: Belga 0 Economie Een deel van de vakbonden bij bpost, met name het socialistische ACOD en liberale VSOA, hebben vanochtend de onderhandelingstafel verlaten waar gesproken werd over de herstructureringen. "We hadden het gevoel voor voldongen feiten te worden geplaatst", zegt VSOA-vakbondsman Marc De Mulder. "Wij willen nochtans constructief overleg voeren, waarbij we het maximum nastreven voor het personeel van bpost".

De vakbonden hebben nu een eisenbrief overgemaakt aan topman Koen Van Gerven en wachten op een signaal alvorens het sociaal overleg herop te starten.

Vorige week kondigde bpost aan dat het een aantal diensten (schoonmaak en catering) wil afstoten en andere diensten (callcenter en het 'job mobility'-center) wil herstructureren. Hierdoor dreigen honderden banen bij het postbedrijf te verdwijnen. Gisteren werd dan een nieuwe structuur van het directiecomité aangekondigd.

"We vragen ons echt af wat de bedoeling is", zegt Jean-Pierre Nyns van ACOD. "Amper drie weken geleden werd in het bedrijfsblad nog een andere structuur gepresenteerd, weliswaar met dezelfde mensen. We hebben het gevoel dat de top zichzelf goed bedient, terwijl de lagere niveaus het met alsmaar minder middelen moeten doen." Zijn liberale collega is dan weer bezorgd dat de nieuwe directiestructuur de voorbode is van nog meer besparingen op het personeel.

Nyns en De Mulder dringen aan op een langetermijnvisie voor bpost. "We hebben al heel lang geleden het maximum van de besparingen bereikt", zegt de ACOD-er. De Mulder wijst met de vinger naar de overheid, als meerderheidsaandeelhouder van bpost. "Men zegt dat men een regering is voor werknemers. Maar door bij bpost de schoonmaak en catering uit te besteden laat men mensen hetzelfde werk doen aan mindere arbeidsvoorwaarden."

Zowel ACOD als VSOA zouden graag constructief overleg voeren, zeggen ze. Ze halen daarbij uit naar hun collega's van de christelijke vakbond, die vorige week al een stakingsactie organiseerden en het personeel nu zouden ophitsen. "Staken is en blijft het ultieme drukkingsmiddel. Wij willen proberen om sereen tot oplossingen te komen."