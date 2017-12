Vakbonden bouwsector klagen over "moreel onaanvaardbare ontslagen" tijdens eindejaar EB

De vakbonden in de bouwsector klagen aan dat sommige werkgevers net voor de jaarwisseling onverwacht verschillende mensen zijn beginnen ontslaan. Ze willen zo de langere opzegtermijnen vermijden die vanaf 1 januari gelden. "Moreel onaanvaardbaar", vindt Gianni De Vlaminck van ABVV.

Vier jaar nadat het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werd ingevoerd, valt ook de bouw onder dat statuut. Er golden kortere opzegtermijnen voor bouwarbeiders, maar dat stopt op 1 januari. De bonden waren naar het Grondwettelijk Hof getrokken tegen de uitzondering voor de bouw en enkele andere kleine sectoren. Voor bouwbedrijven betekent dit een duurdere ontslagprocedure en een hoger sociaal passief.

Langdurig zieken

Volgens de bonden worden ook langdurig zieke werknemers getroffen. Vanaf januari kunnen bedrijven immers werknemers die al langer dan 2 jaar ziek zijn, tijdens hun ziekteverlof oproepen voor een re-integratietraject. Tijdens dat traject wordt bekeken of de werknemer via aangepast werk wel opnieuw aan de slag kan. Als aangepast werk niet lukt of de werkgever dit niet kan aanbieden, dan kan de werkgever de werknemer ontslaan.

In de bouw is een minder belastende job echter niet evident. "Een aantal 'minder brave' werkgevers geven de voorkeur aan ontslag, in plaats van de wet toe te passen en te zoeken naar een oplossing met de arbeidsgeneesheer", zeggen de bonden. "Wij eisen dat deze gewetenloze werkgevers ten aanzien van de meest kwetsbare werknemers van hun bedrijf, terugkomen op hun beslissing en op zoek gaan naar een sociale oplossing die aangepast is aan de situatie van de werknemer."